ອາວຸດຂ້າມທະວີບຊະນິດໃໝ່ທີ່ສາມາດຍິງໄປໄດ້ໄວກວ່າສຽງ 27 ເທື່ອ ໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າ
ປະຈຳການໃນວັນສຸກວານນີ້ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ຣັດເຊຍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບໃນການ
ໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະເທດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໄດ້ບັນລະຍາຍເຖິງ ອາວຸດອາວັນກາດ (Avangard) ທີ່ໄວກວ່າ
ສຽງນັ້ນວ່າ ເປັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຄືກັນກັບການສົ່ງດາວທຽມໂຊ
ຫວຽດເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1957. ອາວຸດຊະນິດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ແລະລະບົບທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນທີ່ກຳລັງພັດທະນາໂດຍຈີນນັ້ນ ໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດທີ່ພວມຄິດຄົ້ນ
ຫາຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນ.
ອາວຸດອາວັນກາດແມ່ນໄດ້ຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນ
ກັບຫົວລະເບີດລູກສອນໄປຂີປະນາວຸດທຳມະດາ ທີ່ສາມາດເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່
ຄາດໝາຍໄວ້ ຫຼັງຈາກແຍກອອກແລ້ວ ມັນສາມາດກ້ຽວກັບຄືນໄດ້ ຢູ່ໃນບັນຍາກາດ
ເພື່ອໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະສະກັດກັ້ນໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu) ໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີປູຕິນຊາບ ກ່ຽວກັບໜ່ວຍລູກສອນໄຟທຳອິດ ທີ່ມີອາວຸດອາ
ວັນກາດໄວກວ່າສຽງ ໄດ້ເຂົ້າໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ແລ້ວ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ທ່ານຊອຍກູ ກ່າວລຸນໃນເວລາຕໍ່ມາ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບຫາບັນດາຜູ້ນຳທະຫານວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັນລະເສີນທ່ານ ກ່ຽວກັບຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບກອງທັບ ແລະປະເທດຊາດທັງໝົດ.”
ນາຍພົນເຊີເກ ກາຣາກາເຢັບ (Sergei Karakayev) ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງລູກ
ສອນໄຟຍຸດທະສາດ ກ່າວລະຫວ່າງການໂທລະສັບວ່າ ອາວຸດອາວັນກາດໄດ້ເຂົ້າ
ປະຈຳການ ກັບໜ່ວຍປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດໂອເຣນເບີກ (Orenburg) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ພູອູຣານ (Ural.)
ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໄດ້ເປີດເຜີຍອາວຸດອາວັນກາດ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນລະບົບອາວຸດທີ່ກຳລັງພັດທະນາອື່ນໆ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ເມື່ອເດືອນມີນາ ປີ 2018 ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງສະມັດຕະພາບ ທີ່ສາມາດກ້ຽວກັບຄືນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
ທ່ານກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ “ມັນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຄືກັນກັບດາວຕົກ ຄືກັນກັບໜ່ວຍ ລູກໄຟ.”
ຜູ້ນຳຣັດເຊຍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອາວຸດອາວັນກາດ ໄດ້ອອກແບບໂດຍໃຊ້ວັດຖຸຊະນິດໃໝ່ ເພື່ອທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມເຖິງ 2,000 ແຊລເຊີສ ຈາກການບິນຜ່ານບັນຍາກາດດ້ວຍຄວາມໄວກວ່າສຽງ.