ລາຍງານສະບັບໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄວບຄຸມ ເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ໃນ ຢູໂຣບ

ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ນຳໜ້າ ແລະ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ອອກລາຍງານໃໝ່ສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເສລີພາບດ້ານການຂ່າວໃນທົ່ວ ຢູໂຣບ. ຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດລວມມີການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ການຮາວີລົບກວນ, ການຂົ່ມ ຂູ່ ແລະ ການລະເມີດທາງອອນໄລນ໌ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນປີ 2020, ໃນບາງກໍລະນີແມ່ນຮຸນແຮງ ຂຶ້ນຍ້ອນມາດຕະການໂຣກລະບາດ COVID-19 ຕ່າງໆ. ນັກຂ່າວວີ ໂອເອ ລີຊາ ບຣາຍອັນ (Lisa Bryant) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນີ້ແມ່ນລາຍງານປະຈຳປີສະບັບທີສາມ ທີ່ຂຽນໂດຍບັນດາກຸ່ມສື່ມວນຊົນທີ່ຮ່ວມມືກັບສະພາ ຢູໂຣບ ທີ່ມີສະມາຊິກ 47 ປະເທດເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສື່ມວນຊົນ ໃນພາກພື້ນເຊິ່ງຍາວຢຽດຈາກປະເທດ ປອກຕຸຍການ ຫາ ຣັດເຊຍ.
ໃນການພົບເຫັນ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ: ການປົກປ້ອງທີ່ຊຸດໂຊມລົງສຳລັບນັກຂ່າວ ແລະ ການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນກຳລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມການລ່ວງລະເມີດ.
ທ່ານ ວິລລຽມ ຮອສລີ, ຕົວແທນເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນຈາກສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ປີ 2020 ມີລາຍງານການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເສລີພາບດ້ານການຂ່າວທີ່ສູງເປັນພິເສດ 201 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 40 ເປີເຊັນຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ວິລລຽມ ຮອສລີ ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງມີການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບການໃຊ້ກຳລັງ ແລະ ການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງສູງເປັນປະຫວັດການ 52 ຄັ້ງ. ລວມທັງການຕາຍຂອງສອງຄົນ, ເຊິ່ງນຶ່ງຄົນໃນ ອາລເບເນຍ, ນຶ່ງຄົນໃນ ຣັດເຊຍ. ແລະຕົວເລກ ທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ 70 ຄັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົ່ມ ຂູ່, ການຮາວີລົບກວນ ນັກຂ່າວດ້ວຍຕົວຕົນ ຫຼື ທາງອອນໄລນ, ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນການປະ ທ້ວງຕາມທ້ອງຖະຫນົນ. ການແຈ້ງເຕືອນປະເພດອື່ນໆແມ່ນການຂັງຄຸກ, ການບໍ່ຖືກລົງໂທດ ແລະ ການກະທຳອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນຕາຢ້ານຕໍ່ເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ.”
ທ່ານ ຮອສລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງໃນລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດແມ່ນຖືກກະທຳໂດຍນັກການເມືອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະກອນ.
ໃນປະເທດຕ່າງໆຄື ໂປແລນ ແລະ ຮັງກາຣີ, ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັດສື່ມວນຊົນທີ່ຕຳໜິວິຈານເຂົາເຈົ້າໃສ່ໃນບັນຊີດຳ, ບາງຄັ້ງຂະຫຍາຍການຕິດຕາມ ແລະ ຫ້າມພວກນັກຂ່າວບໍ່ໃຫ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ໂຣກລະບາດລວມທັງມີຄວາມສ່ຽງຖືກລົງໂທດດ້ານອາຊະຍາກຳ.
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ອະທິບາຍ ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ແພງ ແລະ ຫຼອກລວງ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດທີ່ແນໃສ່ການປິດລາຍງານທີ່ສຳຄັນຂອງສື່ມວນຊົນ. ມາດຕະການທີ່ວ່ານັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ການຟ້ອງຮ້ອງຍຸດທະສາດຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນຫາສາທາລະນະ ຫຼືເອີ້ນວ່າ SLAPPs.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຢໍ້າເຖິງການຮາວີລົບກວນທາງອອນໄລນ໌ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕໍ່ນັກຂ່າວແມ່ຍິງ.
ທ່ານ ຣິຄາໂດ ກູຕີເອເຣສ ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການທຳຮ້າຍທາງເພດ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນມີຫຼາຍກໍລະນີໃນປະເທດ ເຊີເບຍ, ສເປນ, ໃນຮູບແບບຂອງການບໍ່ຖືກລົງໂທດຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານ ຣິຄາໂດ ກູຕີເອເຣສ ແມ່ນເລຂາທິການທົ່ວໄປສຳລັບສະຫະພັນນັກຂ່າວ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ກູຕີເອເຣສ ກ່າວວ່າ “ລາຍງານຂອງພວກເຮົາກ່າວປະນາມການບໍ່ອອກມາໂຕ້ຕອບທາງອອນໄລນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະໃນການປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ພວກນີ້.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບໃນດ້ານການຂ່າວ ແລະ ກ່າວຢໍ້າເຖິງການຄົ້ນພົບບາງອັນ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ COVID-19 ໃນລາຍ ງານທົ່ວໂລກສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ. ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນ ຢູໂຣບ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆແມ່ນຂັດກັບການເຕືອນທັງຫຼາຍຂອງສະພາ ຢູໂຣບ ຕໍ່ການຫ້າມສາທາລະ ນະເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າໜ້ອຍນຶ່ງນັ ບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ເວລາທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເອງໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນວ່າການໂຈມຕີຕໍ່ນັກຂ່າວ ແລະ ເສລີພາບຂອງສື່ມວນຊົນ ໄດ້ກາຍເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.