ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ໄນເຈີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຮັດລັດຖະປະຫານ ໃນເດືອນແລ້ວ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ໃນການຍື່ນຄຳຂາດ ໃຫ້ແກ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ຝຣັ່ງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພວກເດີນຂະບວນ ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ໃກ້ກັບຖານທັບຝຣັ່ງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງນີອາເມ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງພາກັນໂບກທຸງຊາດໄນເຈີຫຼືບໍ່ກໍທຸງຊາດຣັດເຊຍ ແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງຖືປ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະຫານຝຣັ່ງຖອນອອກໄປ.
ຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເປັນອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມ ຍັງມີທະຫານ 1,500 ຄົນຢູ່ໃນປະເທດໄນເຈີ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍອະດີດປະທານາທິບໍດີໂມຮາເໝັດ ບາຊູມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຳລັງຈີຮາດ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ພວກທະຫານໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ ເມື່ອວັນທີ 26 ກໍລະກົດຜ່ານມາ.
ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະເທດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CNSP ແມ່ນນຳພາໂດຍນາຍພົນອັບດູຣາຮາມານ ຊີອານີ (Abdourahamane Tchiani) ໄດ້ຈັບກຸມ ທ່ານບາຊູມ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ.
ການໂຮມຊຸມນຸມໃນວັນອາທິດເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ໆສະໜາມບິນນີອາເມ ທີ່ເປັນຖານທັບອາກາດໄນເຈີບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຂອງຝຣັ່ງຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ ແລະຂະນະທີ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອສະໜອງຕອບຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມປົກຄອງໃໝ່ຂອງປະເທດ.