ລັດ ນິວ ເຈີຊີ ໄດ້ຮັບເງິນນຶ່ງລ້ານຫົກແສນສາມສິບພັນໂດລາ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນ ສຳລັບການສຶກສາລະດັບສູງ ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 500 ຄົນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາລະດັບສູງ ຫຼື HESAA ຂອງລັດ ນິວ ເຈີຊີ ລາຍ
ງານວ່າ ມີນັກສຶກສາ 513 ຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ ເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2018.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ HESAA ທ່ານ ເດວິດ ເຈ ໂຊໂຄໂລ ໄດ້ກ່າວໃນ
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນນີ້ ຈະສະໜອງໂອກາດທີ່
ປ່ຽນແປງຊີວິດ ໃຫ້ພວກນັກສຶກສາລັດ ນິວ ເຈີຊີ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມສຳເລັດຂອງນັກສຶກສາຈຸທຳອິດ 513 ຄົນ, ຜູ້ທີ່ຕອນນີ້ເຂົ້າ
ຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລເມືອງ, ວິທະຍາໄລລັດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ, ແລະ ສະ
ຖາບັນອິດສະຫຼະທັງຫຼາຍໃນທົ່ວລັດນັ້ນ, ຈະໄດ້ຮັບຜົນໃນແງ່ບວກ ຕໍ່ຊີວິດເພີ່ມຕື່ມ
ຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ.”
ການທີ່ຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນນັ້ນ, ພວກນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້
ເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ແລະ ຮຽນຈົບຈາກແຫ່ງນຶ່ງ, ຫຼືໄດ້ຮັບ
ໃບປະກາດທຽບເທົ່າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ໃນລັດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ ຮ່າງຄຳສາລະ
ພາບທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ່າງ ຫຼື ຈະຮ່າງໃບສະໝັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະພາບ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຜູ້ສະໝັກເພດຊາຍ ຍັງຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງທະບຽນສຳລັບການເຂົ້າຮັບໃຊ້ກອງທັບ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວ ເຈີຊີ ທ່ານ ຟິລ ເມີຟີ ໄດ້ເຊັນມາດຕະການທີ່ມີບັນຫານັ້ນເປັນກົດ
ໝາຍເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ລັດ ນິວ ເຈີຊີ ເປັນລັດທີ 10 ທີ່ສະ
ໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຫວັງຢາກຮຽນ
ຕໍ່ວິທະຍາໄລ. ພວກນັກສຶກສາແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບໂຄງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກນຳ
ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ຫຼື DACA ທີ່ປະກາດເປັນ
ກົດໝາຍໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນປີ 2012. ໂຄງການ
ດາກາ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຖືກນຳເຂົາມາ ສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງ
ນ້ອຍໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຢ່າງຖືກກົດ
ໝາຍ, ແລະ ເຮັດວຽກ ຫຼື ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
ເຖິງແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບໂຄງການ ດາກາ ຈະຖືກປົກປ້ອງຈາກການເນລະເທດ ແລະ ສາ
ມາດເຂົ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກໍຕາມ,
ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານກາງ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ລັດ ສາມາດອອກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໄດ້.
ຜູ້ຄັດຄ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ທຶນຂອງລັດ ຄວນຖືກມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ
ສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນ ໃນການຈ່າຍຄ່າຮຽນ ໃນວິທະຍາໄລຂອງເຂົາເຈົ້າ.
“ນັກໄຝ່ຝັນຂອງລັດ ນິວເຈີຊີ” ປະມານ 1,500 ຄົນໄດ້ສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການສຶກສາໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ 655 ຄົນໄດ້ຖືກຮັບຮອງສຳລັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງລັດ. ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, 513 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນວິທະຍາໄລລັດ ນິວ
ເຈີຊີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍອົງ
ການ HESAA.
ພວກນັກສຶກສາ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໝັກຜ່ານການ
ສະໝັກຟຣີ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາລັດຖະບານກາງ ຫຼື FAFSA. ພວກນັກ
ໄຝ່ຝັນລັດນິວ ເຈີຊີ ໄດ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງທີ່ຕ່າງກັນ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ເລກປະກັນສັງຄົມ,
ແຕ່ຕ້ອງພິສູດລາຍໄດ້.
ຜູ້ສະໝັກບາງຄົນຖືກປະຕິເສດ ຍ້ອນພວກນັກສຶກສາຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍໂພດ ເພື່ອທີ່ຈະ
ມີສິດ ໃນການໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າຮຽນ ເປັນໂຄງການເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບສຳລັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ມີຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ.
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