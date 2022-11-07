ການປະທ້ວງຄັ້ງໃໝ່ໃນອີຣ່ານ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ, ຢູ່ໃນພູມິພາກຂອງຊາວເຄີດ

ການປະທ້ວງຄັ້ງໃໝ່ໃນອີຣ່ານ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນຫຼາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນພື້ນທີ່ຂອງຊາວເຄີດ, ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານລະບອບຜະເດັດ ໃນອາທິດທີ່ 7 ຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການປາບປາມ ທີ່ຮຸນແຮງກໍຕາມ.
ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນກາງເດືອນກັນຍາ ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ລຸນຫຼັງທີ່ລາວຖືກຈັບ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດຕໍ່ກົດຂໍ້ບັງ ຄັບໃນການນຸ່ງຖືຂອງແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມທ້າທາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ນໍາສາສະໜາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິວັດປີ 1979.
ບໍ່ຄືກັນກັບການປະທ້ວງໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2019, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກຊັນຊັ້ນໃນສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ, ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍແມ່ນແຕ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍບ່ອນ ໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຢຸດເຊົາລົງ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເຮັນກາວ (Hengaw) ຢູ່ໃນປະເທດນໍເວ ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງປືນໃສ່ກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງ ຢູ່ເມືອງມາຣີວານ ຂອງແຂວງເຄີດິສຖານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 35 ຄົນ.
ອົງການຂ່າວຂອງຝຣັ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນກ່ຽວກັບການບາດເຈັບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນທັນທີທັນໃດ.
ການປະທ້ວງຮອບຫຼ້າສຸດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຊາວເຄີດ ນາສຣິນ ກາດຣີ ຈາກເມືອງມາຣີວານ ຊຶ່ງອີງຕາມອົງການເຮັນກາວແລ້ວ ເສຍຊີວິດໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຖືກທຸບຕີທີ່ຫົວ ໂດຍຕຳຫຼວດ.