ປ. ທຣໍາ ຮ້ອງປື້ມ ທີ່ຂຽນ ອອກມາໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ທຳນຽບຂາວ ນັ້ນວ່າ "ຕົວະຕົ້ມ"

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຢຶນຢັນວ່າ ການອ້າງຄຳເວົ້າ ແລະເລື່ອງລາວ
ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປື້ມທີ່ຂຽນອອກມາໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານນັ້ນ
“ແມ່ນເປັນການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເພື່ອສໍ້ໂກງ ຕົວະຕົ້ມປະຊາຊົນ.”
ຂໍ້ຄວາມຈາກປື້ມໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂ່າວທີ່ມີຊື່ສຽງ
ໃນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຣິເຈີຣ໌ດ ນິກສັນ ອອກຈາກອຳນາດ ອະທິບາຍ
ເຖິງ ລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບ “ການເຮັດລັດຖະປະ ຫານໃນການບໍ
ລິຫານ” ແລະ “ໂຣກປາສາດ” ໃນລະຫວ່າງ ການບໍລິຫານງານ ໃນຊ່ວງ 19 ເດືອນ
ທຳອິດ.
ປື້ມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວ: ທ່ານທຣໍາ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ” ຊຶ່ງຍາວ 448 ໜ້າ ຂຽນ
ໂດຍທ່ານບັອບ ວູດເວີຣ໌ດ ຕຽມທີ່ຈະນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາຈະ
ມາເຖິງນີ້ ບັນລະຍາຍວ່່າບັນດາຜູ້ຊ່ວຍໄດ້ລັກເອົາເອກກະສານ ອອກຈາກໂຕະ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ ຫລີກລ່ຽງ ຜູ້ບັນຊາການສູງ
ສຸດ. ມັນໄດ້ວາດພາບໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເປັນອັນຕະລາຍ ບໍ່ຫົວຊາກັບກິດຈະການຂອງໂລກແລະເຫັນວ່າທຳນຽບ ຂາວຂອງທ່ານ ບ່ໍໄດ້ປະຕິໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຈາກບັນຫາພາຍໃນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍບັນດາ
ນັກຂ່າວ ແລະບັນດາພະນັກງານທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນແວັສວິງ
ຂອງທຳນຽບຂາວ ນັບແຕ່ພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນມັງກອນປີກາຍ
ຊຶ່ງເລື່ອງລາວຂອງທ່ານວູດເວີຣ໌ດໄດ້ວາດພາບໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົບກວນຫຼາຍໄປ
ກວ່ານັ້ນຢູ່ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທະວິດເຕີໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ຍັງ
ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ທ່ານວູດເວີຣ໌ດ ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກລັບ ໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນເລື່ອງລາວ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຈາກລາຍງານຂ່າວ
ຂອງCNN ແລະໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌.
ປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄລລີ ອະທິບາຍ
ເຖິງປະທານາທິບໍດີວ່າ “ຈິດໃຈບໍ່ປົກກະຕິ.”
ຍັງມີການອ້າງ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຄລລີ ທີ່ກ່າວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພະນັກງານວ່າ ເພາວ່າປະທານາທິບໍດີ “ເປັນບ້າ“ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງໝົດທີ່ພະຍາຍາມຈະຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ. ທ່ານໄດ້ໜີ
ອອກຈາກເສັ້ນທາງ. ພວກເຮົາພາກັນຢູ່ໃນ
ເມືອງຜີບ້າ”
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນເບ້ຍບໍາ
ນານທະຫານມາຣິນ ຜູ້ທີ່ມີລາຍງານວ່າມີ
ຄວາມຫງຸດຫງິດກັບໜ້າທີ່ການຂອງທ່ານ”
ໃນປັດຈຸບັນແລະນາຍທີ່ໄດ້ເຮັດເປັນຂ່າວ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ກ່າວໃນເວລາຫຼັງຈາກນັ້ນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງ
ພວກເຮົາພາກັນຢູ່ນີ້. ນີ້ແມ່ນ ວຽກການຂີ້ຮ້າຍສຸດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ ໄດ້ເຮັດມາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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