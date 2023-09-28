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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ສະຫະລັດ ກັບ ອາຟຣິກາ

ແຟ້ມຮູບ—ນາງຊິນນີ ອົກວູມິເກ (Chiney Ogwumike) ກອງໜ້າຂອງທີມ Los Angeles Sparks ສະຫຼອງດ້ວຍການຍົກສາມນິ້ວຂຶ້ນ ລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນບານບ້ວງ WNBA ແລະ Phoenix Mercury ໃນນະຄອນລອສແອັງເຈລລິສ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2023.

ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະພາທີ່ປຶກສາໃໝ່ ປະກອບດ້ວຍ ບຸກ​ຄົນທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ “ເພີ້ມທະວີການເຈລະຈາລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະຊາວອາຟຣິກາພັດຖິ່ນ” ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດ ທີ່ແນໃສ່ປັບປຸງຮຸ້ນສ່ວນຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.

ຂໍ້ລິເລີ້ມນີ້ ກົງກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງການອົບພະຍົບໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດ ຈາກທະວີບ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ສະມາຊິກອາສາສະໝັກຂອງສະພາ 12 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 100 ຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກ ແລະຂໍ້ສະເໜີແນະ “ພິເສດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານຈອນນີ ຄາຣ໌ສັນ (Jonnie Carson), ນັກການທູດອາຟຣິກາທີ່ຍາວນານ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ເພື່ອຕິດຕາມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ ສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາ ປະຈໍາປີ 2022 ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ສະພາ, ເຊິ່ງການປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ ຈະເປີດກວ້າງ​ສຳ​ລັບສັງຄົມ, ເຊິ່ງປະ ກອບດ້ວຍ ບັນດາຜູ້ນໍາດ້ານທຸລະກິດ ແຕ່ຍັງລວມມີຮູບແບບສີລະປະ ແລະບັນດານັກກິລາບານບ້ວງຈາກ ສະມາຄົມກິລາບານບ້ວງຍິງ ຫຼື WNBA.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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