ສະພາສູງ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນ
ສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສີຂຽວ
ຫຼື New Green Deal ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເວົ້າເຖິງແຜນການ ອັນກະຕືລືລົ້ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຢຸດເຊົາການໃຊ້ເຊື້ອໄຟ ທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດ ທີ່ພາໃຫ້ດິນ
ຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງນັ້ນ.
ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ 57 ຕໍ່ 0 ຄັດຄ້ານຂໍ້ສະເໜີກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສີຂຽວ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ສີ່ສິບສາມຄົນ ມີພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ “ຢູ່” ເວລາຊື່ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຮ້ອງ ໂດຍປະຕິເສດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ເປັນການລົງຄະ
ແນນຫຼອກລວງແລະເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຣີພັບບລິກັນ.
ຂໍ້ສະເໜີກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບເພື່ອຫັນປ່ຽນ
ສະຫະລັດ ຈາກການໃຊ້ນໍ້າມັນ ແກັສທຳມະຊາດແລະຖ່ານຫີນໄປສູ່ການນຳໃຊ້
ແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກ ຮວມທັງລົມ ແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານມິຕຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ຮ້ອງຂໍ້ສະເໜີນີ້ວ່າ “ຫົວ
ຮຸນແຮງ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ສ້າງສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດທັງໝົດ”
ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍວຽກການຫຼາຍລ້ານວຽກ ແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາ
ພະລັງງານແພງຂຶ້ນ.
ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນຮ້ອງວ່າ “ໜ້າຢາກຫົວ.” ສະມາຊິກສະພາ
ສູງ ທ່ານໄມຄ໌ ລີ ໄດ້ໃຊ້ຮູບແຕ້ມໄດໂນຊໍ ແລະຮູບກາຕູນທີ່ບອກເຖິງລັກະນະ
Aquaman ຂີ່ປາມ້ານ້ຳເພື່ອຮັກສາຂໍ້ສະເໜີສີຂຽວ ດ້ວຍອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງແບບເຍະ
ເຍີ້ຍວ່າ “ຄວາມເຄັ່ງຂືມທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໂກດແຄ້ນ ໄດ້ກ່າວຫາ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບຣິ
ກັນວ່າ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂອງການຢູ່ລອດຂອງໂລກກາຍເປັນເລືອງຕະຫລົກ. ເຂົາເຈົ້າ
ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການອະພິປາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງໂລກ
ຮ້ອນ ກາຍເປັນເກມຫຼິ້ນນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນດ້ານການເມືອງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດນິວຢອກ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ
ນາງກຣິສເຕີນ ກິລລິແບຣນ ໄດ້ປຽບທຽບຄວາມສະອາດສະຫະລັດ ຂອງການນຳໃຊ້
ເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດໃນສັດຕະວັດທີ 21 ຕໍ່ແຜນການ ອັນກະຕືລືລົ້ນ
ຂອງອາເມຣິກາ ເມື່ອເກືອບ 60 ປີກ່ອນ ທີ່ຈະນຳເອົາມະນຸດຂຶ້ນເດືອນໃນທ້າຍຊຸມປີ
1960 ນັ້ນ ເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ບັນລຸ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ເຫັນພ້ອມຢ່າງຖ້ວມລົ້ນວ່າ ການເຜົາໃໝ້ເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກ
ຊາກພືດແລະສັດຈະເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນ ແບບຜິດທຳມະຊາດ ແລະການຢັ່ງ
ຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຊາວອາເມຣິກັນ ຍັງພາກັນເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບສິ່ງຈະຕິດຕາມມາຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
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