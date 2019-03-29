ນາຍພົນທະຫານມາຣີນ Kenneth “Frank” McKenzie ໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ເອເຊຍກາງ ແລະເອເຊຍຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຫຼື US Central Command.
ໃນການຖະແຫຼງ ຢູ່ໃນພິທີປ່ຽນຜູ້ບັນຊາການທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທີ່ຖານທັບອາກາດ MacDill ຢູ່ເມືອງແທມປາໃນລັດຟລໍຣິດານັ້ນ ນາຍພົນ McKenzie ກ່າວວ່າ ກອງບັນຊາການ ຂອງທ່ານ “ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ” ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດເສັດສິ້ນ ການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ແລະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກົດດັນກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ນາຍພົນ McKenzie ຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາການ ຕໍ່ຈາກນາຍພົນ Joseph Votel ແຫ່ງກອງທັບບົກທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ເມື່ອວັນທີ 30 ມີນາ ປີ 2016.
ນາຍພົນ Votel ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດແລະນາໆຊາດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະພວກຜູ້ນຳທາງທະຫານຈາກປະເທດອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນມື້ວານນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຍ້ອນພວກເຮົາ ກອງທັບອີຣັກ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍໄດ້ເສຍໄຊແລະແຕກຢ່າງບໍ່ເປັນລະບຽບ ໄດ້ຟື້ນໂຕຄືນຄືກັນກັບນົກຟີນິກຟື້ນຊີບໃນປີ 2014 ແລະເວລານີ້ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ.”
ການເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດອີຣັກແລະຊີເຣຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນສູງສຸດຂີດໃນປີ 2014 ໂດຍທີ່ກຳລັງຂອງນາໆຊາດໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການປະລາໄຊຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ນາຍພົນ Votel ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຈະໃຊ້ຂົງເຂດນີ້ ເປັນບ່ອນໂຈມຕີປະເທດຂອງພວກເຮົາອີກ ຢ່າງເດັດຂາດ.” ແລະ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຄ້າຂອງໂລກ ແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ.”
ນອກນັ້ນ ນາຍພົນ Votel ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການສູ້ລົບທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ໂດຍຊົມເຊີຍທະຫານອັຟການິສຖານແລະພາຄີນາໆຊາດ ທີ່ໄດ້ “ທຳການກົດດັນທາງດ້ານທະຫານ ໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າຮ່ວມໂຕະເຈລະຈາແລະສະໜອງພວກເຮົາໃນເສັ້ນທາງທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອເຈລະຈາແກ້ໄຂສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານດັ່ງກ່າວນີ້.”
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