ວັນອັງຄານ ວັນທີ 8 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້ ເປັນມື້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນສະພາບບັນຫາຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງ. ມີຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນໄປປ່ອນບັດລ່ວງໜ້າແລ້ວ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ແທນສະພາສູງ ແລະສະພາຕ່ຳສັງກັດຢູ່ໃນພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກກັນ.
ທ່ານ ຈິມມີ ເຊີຣ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເປັນອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວ ສອບເສັງເອົາສັນຊາດອາເມຣິກັນ ທີ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເອົາຜູ້ແທນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ຈິມມີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະບໍ່ສົນໃຈຂອງຄົນລາວ ກ່ຽວກັບ ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ເຖິງແມ່ນຄົນລາວໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນສັນຊາດ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນສັນຊາດແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປໃຊ້ສິດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເລີຍກໍມີ ເພາະເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະນັ່ງທັບສິດອັນທີ່ຈະນຳຜົນກະທົບມາສູ່ການດຳລົງຊີວິດຕາມພາຍຫລັງ.