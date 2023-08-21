ໂສມໜ້າໃໝ່ ຂອງສະພາກໍາປູເຈຍ ໃນຂະນະທີ່ກະສັດ ​ຊົງສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກສະພາ

ກະສັດຂອງກໍາປູເຈຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາຊຸດໃໝ່ ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈົ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດມີການ ເຕີບໂຕແລະມີຄວາມສະເໝີພາບ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ມັນເປັນການໃຫ້ພະຣາຊະໂອວາດຕາມທຳນຽມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ໃນມື້ເປີດສະພາແຫ່ງຊາດໃໝ່ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ. ພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍໄດ້ຮັບໄຊ ຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ລຸນຫຼັງປະສົບ ຄວາມສໍາເລັດ ໃນການຂັດຂວາງພັກຝ່າຍຄ້ານທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນຕອນແລງວັນຈັນ, ກະສັດ ຈະຊົງເປັນປະທານ ໃນການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ໃໝ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ.
ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງກໍາປູເຈຍ ພວມຢູ່ພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່, ແລະຜູ້ນໍາທີ່ກໍາອໍານາດມາເປັນເວລາດົນນານ ທ່ານຮຸນ ເຊນ ຈະມອບຕໍາແໜ່ງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ່ານຮຸນ ມາເນດ. ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.