ຮ່າງກົດໝາຍ ຄວາມຝັນໃໝ່ ຈະສະເໜີ ຍົກໂທດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ

ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດສອງທ່ານ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍຂອງສອງພັກການ
ເມືອງ ທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໂທດແກ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາສະຫະ
ລັດ ໃນເວລາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Dick Durbin ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະສະມາຊິກສະພາ
ສູງ Linsey Graham ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ພາກັນຮ່ວມສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍ
ຄວາມຝັນຂອງປີ 2017 ທີ່ຈະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ຖານະຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຢ່າງເປັນ
ການຖາວອນ ແກ່ຊາວໜຸ່ມປະມານນຶ່ງລ້ານຄົນ ທີ່ຮູ້ກັນວ່່າເປັນພວກທີ່ມີຄວາມຝັນ
ຍ້ອນຮ່າງກົດໝາຍຄວາມຝັນປີ 2001 ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ມີ
ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 17 ປີ ແລະໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ມາ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສີ່ປີ.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຖ້າຫາກມີການຮັບຜ່ານ ກໍຈະເປັນເສັ້ນສາຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມ
ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໄປແລ້ວຢູ່ໃນໂຄງການເລື່ອນການເອົາມາດຕະການຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ
ທີ່ມາເຖິງ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ DACA ໃນສະໄໝທ່ານ Obama.
ໂຄງການ DACA ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກຳລັງຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ John Kelly ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາ ສັງກັດກຸ່ມຮິສແປນິກວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຈະບໍ່ຕັດ
ສິນໃຈປ້ອງກັນໂຄງການນີ້ຢູ່ໃນສານ ເພາະວ່າພວກທະນາຍ ຄວາມຂອງກະຊວງກ່າວ
ວ່າ ໂຄງການ DACA ມີທ່າທາງວ່າຈະບໍ່ລອດຕໍ່ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ໃຫ້
ຄຳໝັ້ນສັນຍາໂດຍກຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ 10 ລັດຂອງລັດພັກຣິພັບບລິກັນ.
ບັນດາລັດຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຟ້ອງ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຖ້າ
ຫາກບໍ່ຍຸບໂຄງການ DACA ພາຍໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Luis Gutierrez ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດຈາກລັດ
Illinois ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມແລ້ວວ່າ “ທ່ານ Kelly
ພຽງແຕ່ບອກພວກເຮົາວ່າ ໂຄງການ DACA ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໂທດປະຫານຊີ
ວິດ. ”ການທັບມ້າງໂຄງການ DACA ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຈົດທະບຽນເກືອບ 800,000
ຄົນ ໃນໂຄງການປັດຈຸບັນນີ້ ກາຍເປັນພວກທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ແລະເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກເນລະເທດ.
ທ່ານ Gramham ແລະທ່ານ Durbin ເຄີຍນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍຄວາມຝັນມາ
ແລ້ວຈຳນວນນຶ່ງ ໃນສະໄໝລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ George W. Bush
ແຕ່ວ່າສະພາບໍ່ເຄີຍສາມາດເຫັນພ້ອມນຳ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍດັ່ງກ່າວ.
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