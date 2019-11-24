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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ເອກ​ກະ​ສານ ​ກ​ຊ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ວ່າ ທ. ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ທ. ພອມ​ພຽວ ກ່ອນ​ທີ່ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຖືກ​ຮຽກ​ຕົວ​ຄືນ

​ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ, ​ທະ​ນາຍ​ຄ​ວ​າມ​ສ່ວນ​ຕົວ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ກ່າວ​ໃນ​ເມືອງ​ຟອດ​ສເມັ​ຕ​ (Portsmouth) ລັດ​ນິວ ແຮມ​ເຊີ, ​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ 2018.

ເອກ​ກະ​ສານ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເມື່ອ​ຕອນ​ແລງວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ ​ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກໍຄື​ທ່ານ​ຣູ​ນີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ເດືອນ ກ່ອນ​ທີ່​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ຖືກ​ຮຽກ​ຕົວ​ກັບ​ຄືນ​ ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ເອກ​ກະ​ສານຈຳ​ນວນ ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມກວດ​ສອບ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຫຼື American Oversight group ໃນ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍເສ​ລີ​ພາບ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ. ເອກ​ກະ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ແລະ ວັນ​ທີ 29 ເດືອນ​ມີ​ນາ.

ທ່ານອອ​ສ​ຕິນ ອີ​ເວີ​ສ໌ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ຂອງອົງ​ການ American Oversight ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເອກ​ກະ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ “ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ຮ່ອງ​ຮອຍຂອງ​ເອກ​ກະ​ສານ ຈາກ​ທ່ານ ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອານ ທີ່ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຫາ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃນ​ການພະ​ຍາ​ຍາມໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ປະ​ຈຳ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໂດຍ​ທ່ານ​ ຈູ​ລີ​ອານີ.

ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ທ່ານ​ນາງ ມາ​ເຣຍ ໂຢ​ວາ​ໂນ​ວິ​ຈ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​ສວນ​ຂອງຄະ​ນະສອບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ວ່າ ທ່​ານນ​າງຮູ້​ສຶກ “ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ” ໂດຍ​ການ “ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ” ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງ ໂດຍ​ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ. ທ່ານ​ນາງ ໂຢ​ວາ​ໂນ​ວິ​ຈ ໄດ້​ຖືກປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາຜ່ານ​ມາ.

ເອກ​ກະ​ສານ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກນັ້ນ ຍັງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ບົດ​ລາຍ​ງານສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ປາ​ກົດ​ຢູ່​ກັບປຶ້ມ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ​ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ເປັນບົດສະ​ຫລຸບຂອງການສຳ​ພາດ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ວິກ​ເຕີ ໂຊ​ກິນ ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ມັງ​ກອນ ປີ 2019. ບົດ​ສະ​ຫລຸບນີ້ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ແລະ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສອງ​ຄົນທີ່​ເປັນ​ເພື່ອ​ນ​ຮ່ວມ​ງານ ຄື​ທ່ານ​ເລບ​ວ໌ ປາ​ຣ​ນາ​ສ ແລະ​ ທ່ານ​ອີ​ກໍ ຟ​ຣູ​ແມນ ແມ່ນ​ມີ​ໜ້າ​ຢູ່​ນຳ.

ທ່ານ​ປາ​ຣ​ນາ​ສ ແລະ​ທ່ານ​ຟ​ຣູ ​ແມ່ນໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໃນການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ຕໍ່​ຂໍ້​ຫາ 4 ກະ​ທົງ ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເທັດ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ແລະ ປອມ​ແປງ​ເອກ​ກະ​ສານ. ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ສອງ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ທີ່​ຈະ​ລິ​ເລີ້ມ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໂດຍ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ໃນເລື້ອງ​ຂອງ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ຕໍ່​ຄູ່​ແຂ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຄື ທ່ານ​ຮັນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ.

ໃນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທ່ານ​ໂຊ​ກິນ ອ້າງວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງຂອງ​ທ່ານ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ.

ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ສະ​ບັບ​ທີ​ສອງ ປາ​ກົດ​ວ່າ ເປັນ​ບົດ​ສະ​ຫລຸບ ຂອງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ ​ຢູ​ຣີ ລຸດ​ເຊັກ​ໂກ ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນອີກ​ດ້ວຍ ​ຊຶ່ງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການໄປ ​ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ທ່ານ​ປາ​ຣ​ນາ​ສ ແລະ​ທ່ານ​ຟ​ຣູ​ແມນ ມີ​ໜ້າຢູ່​ນຳ​. ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ​ລຸດ​ເຊັກ​ໂກແລ້ວ ຜູ້​ກ່ຽວໄດ້ຍົກ​ຄຳ​ຖາມ​ຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບຄ່າ​ຕອບ​ແທນທີ່ ທ່ານ​ຮັນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ຮັບ ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນ້ຳ​ມັນ ບູ​ຣິ​ສ​ມາ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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