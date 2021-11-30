ໂຄວິດສາຍພັນໃໝ່ ໄດ້ມີການກວດພົບເຫັນ ຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ ໃນຈຳນວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ

ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ໃນປະ ເທດອາຟຣິກາໃຕ້ນັ້ນ ກຳລຳແຜ່ລະບາດໄປຫຼາຍປະເທດຕື່ມອີກເຮັດໃຫ້ອົງການ ອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ອອກມາເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂ້າງໜ້າ ແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ປະເທດຈຳນວນນຶ່ງຂະຫຍາຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັກຢາເຂັມທີສາມຫຼື ບູສເຕີ.
ສະເປນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດຫລ້າສຸດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ໄດ້ກວດພົບໄວຣັສສາພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກປະເທດປອກຕຸຍການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ກວດພົບ 13 ກໍລະນີ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກນັກກິລາແລະພະນັກງານຂອງທີມເຕະບານສະໂມສອນຊັ້ນນຳ Belenenses SAD ທີ່ຜູ້ນຶ່ງນັ້ນ ຫາກໍກັບຄືນມາຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ບໍ່ດົນມານີ້.
ສ່ວນປະເທດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຂອງກໍລະນີຕິດໄວຣັສໂອໄມຄຣອນສາຍພັນໃໝ່ ລວມມີ ການາດາ ສະກັອດແລນ ອອສເຕຣເລຍ ເນເທີແລນ ອອສເຕຣຍ ແລະສະວີເດັນ.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ WHO ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດາໂນມ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມພິເສດຂອງສະມັດຊາອະນາໄມໂລກ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ວ່າ “ພະຍາດລະບາດນີ້ ເປັນພະຍາດນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນ ກວດຫາ ແລະຮັກສາໄດ້ - ສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປໃນທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານເຕໂດຣສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ “ການປາກົດໂຕອອກມາ ຂອງໂອໄມຄຣອນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເປັນການເຕືອນພວກເຮົາອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຫຼາຍຄົນ ອາດຄຶດວ່າ ພວກເຮົາຈົບກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຈົບກັບພວກເຮົາ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ພວກເຮົາພວມດຳລົງຊີວິດໂດຍຜ່ານວົງວຽນຂອງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະການລະເລີຍ. ໄຊຊະນະທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ອາດຈະຫາຍໄປໄດ້ໃນທັນທີ. ດັ່ງນັ້ນ ພາລະໜ້າທີ່ອັນຮີບດ່ວນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອສິ້ນສຸດໂຣກລະບາດອັນນີ້.”
ອົງການ WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວໂລກໂດຍລວມແລ້ວ ທີ່ພົວພັນກັບໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ “ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນເປັນໄພສູງຫຼາຍ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີການເສຍຊີວິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບມັນເທື່ອກໍຕາມ.
ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ກະຕຸ້ນທັງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ອອກຄຳແນະນຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດ ໄປສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມບູສເຕີ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື CDC ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ອະນຸມັດຢາວັກຊີນເຂັມບູສເຕີ ສຳລັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດ ຫາກພຽງແຕ່ແນະນຳຢາເຫຼົ່ານີ້ ແກ່ພວກຜູ້ມີອາຍຸ 50 ປີ ແລະແກ່ກວ່ານີ້ ຫຼືພວກຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຳລັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ.
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