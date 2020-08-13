ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກໍລະນີ ການລະບາດຮອບໃໝ່ ຂອງໄວຣັສ COVID-19 ໃນປະເທດ ນິວຊີແລນ ກຳລັງສູງຂຶ້ນເຖິງ 17 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນ

ພວກພະນັກງານແພດ ເອົາຕົວຢ່າງຂອງຄົນປ່ວຍໄປກວດຫາ ພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ຂັບລົດເຂົ້າມາກວດ ຢູ່ທີ່ສູນກາງປະເມີນຜົນຊຸມຊົນ ໃນເມືອງ ຄຣິສເຊີຈ ຂອງນິວຊີແລນ, ວັນພະຫັດ ທີ 13 ສິງຫາ 2020.

ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຮອບໃໝ່ທີ່ກຳລັງສູງຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາຣເດີນ ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເມືອງອອກແລນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດເມືອງຄັ້ງໃໝ່.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດເມືອງພາກເໜືອ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີການຕິດແປດໄວຣັສໃໝ່ໃນຊຸມຊົນ 13 ຄົນ ໝົດທຸກຄົນເຊື່ອມໂຍງກັບ ຄອບຄົວນຶ່ງທີ່ມີ 4 ຄົນນຳກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າ ມີເຊື້ອໄວຣັສ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກໍລະນີການແຜ່ຜ່າຍພະຍາດ COVID-19 ໃນທ້ອງຖິ່ນຮອບໃໝ່ຂອງປະເທດ ໃນ 102 ວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ. ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ທີ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນ ນຳມາຈຳນວນທັງໝົດຂອງກໍລະນີທີ່ຍັງຕິດຕໍ່ກັນເປັນ 36 ຄົນແລ້ວ ໂດຍລວມມີຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນນິວຊີແລນ ຈາກຕ່າງປະເທດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາເດີນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເມືອງອອກແລນ 1 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດເມືອງເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂດຍເປັນຂໍ້ບັງຄັບຕໍ່ປະຊາຊາຊົນ 1 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ຍົກເວັນແຕ່ການເດີນທາງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ. ດ່ານກວດແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຕຳຫຼວດ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດເມືອງຕິດຊາຍແດນ ເພື່ອສົ່ງພວກຄົນຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມອອກໄປຈາກເມືອງ ໃຫ້ກັບຄືນໄປ. ທ່ານນາງອາເດີນ ຍັງໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຢູ່ຫ່າງຈາກກັນໃນສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບແຫ່ງຕ່າງໆຂອງປະເທດ.

ທ່ານໝໍ ອາຊລີ ບລູມຟີລ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງນິວຊີແລນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກນັກສືບສວນ ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າສະຖານທີ່ແສ່ເຢັນແຫ່ງນຶ່ງ ບ່ອນທີ່ຄົນຜູ້ນຶ່ງຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ກ່ຽວກັບໂດກາດທີ່ໄວຣັສ ອາດຖືກນຳເຂົ້າມາ ແຕ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄົນອື່ນໆ ເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ມັນໄດ້ແຜ່ລະບາດໃນເມືອງອອກແລນ ຫຼາຍອາທິດມາແລ້ວ.

ການລະບາດຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຍັງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານນາງອາເດີນ ໄດ້ເລື່ອນການຍຸບສະພາອອກໄປ ຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ການໂຈະການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ ທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ.

ພາຍໃນຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນທັງໝົດຂອງໂລກ ມີຢູ່ 20 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ໂດຍປະກອບດ້ວຍເກືອບ 750,000 ຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ສ່ວນນິວຊີແລນ ເປັນປະເທດນຶ່ງທີ່ມີຈຳນວນທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍມີພຽງ 1,589 ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ແລະ 22 ກໍລະນີການເຊຍຊີວິດ. ທ່ານນາງອາເດີນ ໄດ້ວາງມາດຕະການປິດເມືອງທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນທົ່ວປະເທດ ເມື່ອເດືອນມີນາ ຂະນະທີ່ການລະບາດເລີ້ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນໆຫຼາຍວັນ ແລະໄດ້ປິດເຂດຊາຍແດນຂອງນິວຊີແລນທັງຫຼາຍ ຈາກການເດີນທາງເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄດ້ດຳເນີນການກວດຫາພະຍາດ ແບະການຕິດຕາມການຕິດແປດຢ່າງກວ້າງຂວາງນຳດ້ວຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG