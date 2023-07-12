ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໂຊໂລມອນ ທ່ານມານາສເຊ ໂຊໂກແວ ສໍາເລັດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນໃນອາທິດນີ້ຂອງທ່ານ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອຄວາມສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນກັບປັກກິ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ປະເທດຕາ ເວັນຕົກບາງປະເທດມີຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ.
ທ່າມກາງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ເລີ້ມສ້າງຕັ້ງສະຖານທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະທັງສອງປະເທດກໍໄດ້ເຊັນລົງນາມເອກະສານທັງໝົດ 9 ສະບັບ, ລວມທັງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນດ້ານວຽກງານຕໍາຫຼວດ ທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2025.
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຊັນລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໝູ່ເກາະໂຊໂຊມອນ, ສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ແລະ ໂຮເນຍຣາ ຈົ່ງເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງວຽກງານຕໍາຫຼວດຂອງທັງສອງປະເທດ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະ “ເຮັດໃຫ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບ VOA ພາກພາສາຈີນກາງ, ທ່ານຈອນ ເຮນເນສຊີ-ນີແລນ (John Hennessey-Niland), ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາປາລາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ກັບຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ທີ່ມີຄວາມລັບເຫຼົ່ານັ້ນ.