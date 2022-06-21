ອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຊື່ສຽງອົງການນຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມກະກຽມຮັບມືກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຈີນຫາກຮຸກຮານໄຕ້ຫວັນ.
ໃນປື້ມ ທີ່ຫາກໍພິມອອກເຜີຍແຜ່ ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ “Defending Taiwan” ຫຼືການປ້ອງກັນໄຕ້ຫວັນ ສະຖາບັນ American Enterprise ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ວໍຊິງຕັນໄດ້ທຳນາຍຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ວ່າຈະເປັນສົງຄາມແບບສັ້ນໆແລະຈຳກັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ໃນກໍລະນີທີ່ຈີນທຳການຮຸກຮານ. ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະຖາບັນ American Enterprise ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ວາງແຜນຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຄວນຊັ່ງຊາເບິ່ງສະພາບແວດລ້ອມ “ໃນການແກ່ຍາວຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງ.”
ອີງຕາມທ່ານຮາລ ແບຣນດ໌ ແລະໄມໂກ ເບັກລີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຖາບັນ American Enterprise ທີ່ຊັ່ງຊາເບິ່ງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກນັ້ນ ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງພວກທ່ານກ່າວວ່າ “ໃນສະພາບການທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ປັກກິ່ງຈະເປີດສາກໂຈມຕີແບບບໍ່ຄາດຄິດດ້ວຍລູກສອນໄຟ ເພື່ອທຳລາຍການປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງໄຕ້ຫວັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະຮວມກອງທັບເຮືອ ແລະກອງທັບອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ຕາມຖານທັບໃຫຍ່ໆບໍ່ພຽງເທົ່າໃດແຫ່ງໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ.”
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍປີມາແລ້ວ ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ກໍແມ່ນທຳການສະກັດກັ້ນຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງທະຫານ ຢູ່ໃນເຂດຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ກະກຽມຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຈຳນວນນຶ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ຈີນເປີດສາກໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບການທີ່ລັດຖະບານປັກກິ່ງ “ເພີ້ມທະວີການທ້າທາຍຍົ້ວຍຸ ດ້ວຍຄຳເວົ້າແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆ” ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທາງກອງທັບພັດທະນາແຜນການປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມເອກກະສານພາຍໃນຂອງອະດີດລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກໍໄດ້ເຕືອນປັກກິ່ງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ການໃຊ້ກຳລັງເພື່ອປ່ຽນແປງສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນ.
ຖ້າໄຕ້ຫວັນຫາກຖືກໂຈມຕີໂດຍຈີນ ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຽງສ່ວນຫຼາຍພຽງເລັກນ້ອຍຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນເຫັນພ້ອມໃຫ້ປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນ.