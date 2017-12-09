ລົມແຮງ ຍັງສືບຕໍ່ ເຮັດໃຫ້ໄຟປ່າ ໄໝ້ລາມ ຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟປ່າທີ່ມີລົມຊ່ວຍໃຫ້ໄໝ້ລາມ ໃນ
ເຂດພາກໃຕ້ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ຮວມທັງແປວໄຟໃໝ່ ທີ່ກຳລັງໄໝ້ລາມ ຢ່າງວ່ອງ
ໄວຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນແຊນດີເອໂກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຫ້າວັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄຟໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 500 ຫລັງແລະໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະມານ 190,000 ຄົນຍົກຍ້າຍອອກ ຈາກບ້ານ
ເຮືອນເຂົາເຈົ້າ.
ມີພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟຫລາຍກວ່າ 5,700 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ພາກັນ
ສີດ ແລະໂຮຍນໍ້າ ຕະຫລອດທັງຝຸ່ນດັບໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຟທີ່ກຳລັງ ໄໝ້ ຢູ່ໃນ 6 ບໍລິເວນ
ໃຫຍ່ໆ ລາມອອກຊ້າລົງ ແລະບ່ອນທີ່ໄຟໄໝ້ ຂະໜາດ ນ້ອຍອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ເລີມມາແຕ່ວັນ
ຈັນແລ້ວ.
ໄຟໄດ້ໄໝ້ຢ່າງບໍ່ລົດລະ ຍ້ອນມີລົມພັດມາຈາກທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງຊານຕາອານາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ຕາມເຂດແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ແຕ່ນະຄອນ
ແຊນດີເອໂກ ໄປຫາເມືອງແຊນຕາ ບາບາຣາ ປະມານ 370 ກິໂລແມັດໄປທາງເໜືອ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ອອກປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງສຳ
ລັບລັດຄາລີຟໍເນຍ ເພື່ອແຜ້ວທາງໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອປະສານງານໃນຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາທຸກ.
ແປວໄຟທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ແລະຮ້າຍແຮງສຸດແມ່ນແປວໄຟໂທມັສ ປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ຢູ່
ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນ ລັອສແອນ ເຈີລິສ. ໄຟໃດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍ
ອອກໄປ ຫລາຍກວ່າ 466 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ ແລະໄດ້ທຳ ລາຍຕຶກອາຄານປະມານ
430 ຫລັງ. ພວກດັບໄຟ ໄດ້ທຳຄວາມຄືບໜ້າ ພໍສົມຄວນ ເພື່ອຮັບມືກັບໄຟໄໝ້ ຢູ່ໃນ
ເຂດນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ ທີ່ຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງການຍົກຍ້າຍ.
ໄຟໄໝ້ໃໝ່ທີ່ຮ້ອງວ່່າ ລີລັກ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານແຈຣີ ບຣາວນ໌ ປະກາດ
ພາວະສຸກເສີນສຳລັບເຂດເມືອງແຊນດີເອໂກ 200 ກິໂລແມັດກວ່າໆຫ່າງຈາກນະຄອນ
ລັອສ ແອນເຈີລິສໄປທາງທິດໃຕ້.
ຫລັງຈາກເກີດໄຟໄໝ້ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ໄຟໄດ້ໄໝ້ລາມອອກໄປເຖິງ 16 ຕະລາງ
ກິໂລແມັດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ໄຟປ່າໄດ້ລາມໄປສູ່ບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່
ໜາແໜ້ນ ໃນຄຸ້ມສະໂມສອນປະຊາຄົມ ແຣນໂຈ ມອນເຊີຣາສ ແລະເມືອງນ້ອຍໆຟອນ
ບຣຸກທີ່ເປັນບ່ອນຕັ້ງຂອງຄອກມ້າຈຳນວນນຶ່ງແລະສວນ ປູກໝາກອາໂວກາໂດ. ພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ 85 ຕຶກອາຄານໄດ້ຖືກທຳລາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.
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