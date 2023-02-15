ຫົກເດືອນຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ທ້າວເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ປະເທດອັຟການິສຖານ ຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກໍ່ຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າໄດ້ຖືກມອບຢ່າງງຽບໆ ໃຫ້ແກ່ທາຍາດໂດຍກົງຂອງລາວ ໃນອີຣ່ານ.
ລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງອີງຕາມໜ່ວຍສືບລັບຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ້າວຊາອີບ ອາລ-ອາແດລ “ເວລານີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເວລານີ້.”
ກຸ່ມອາລກາອີດາໄດ້ມິດງຽບກ່ຽວກັບຖານະຂອງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂອງຕົນ ນັບແຕ່ ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ທ້າວອາລ-ຊາວາຮີຣີ ເມື່ອວັນທີ 31 ກໍລະກົດປີ 2022 ແຕ່ລາຍງານຂ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນສອງປະການ ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວພາກັນມິດງຽບ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ການເປັນຜູ້ນຳຂອງທ້າວອາລ-ອາແດລ “ບໍ່ສາມາດປະກາດໃຫ້ຮູ້ໄດ້ ຍ້ອນມັນມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວອາລ-ຊາວາຮີຣີ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ແລະການມີໜ້າ ຂອງທ້າວອາລ-ອາແດລ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດອິສລາມອີຣ່ານ.”
ລາຍານກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຖານທີ່ຂອງລາວພາໃຫ້ເກີດຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ທີ່ຈະປະກາດການນຳພາ ຂອງຂະບວນການໂລກດັ່ງກ່າວທ່າມກາງບັນຫາທ້າທາຍ” ຮວມທັງຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງ.
ບັນດາໜ່ວຍສືບລັບຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ຮວມທັງ ຂອງສະຫະລັດນຳດ້ວຍມອງເຫັນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ທ້າວອາລ-ອາແດລ ມີທ່າ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງແທນທ້າວອາລ-ຊາວາຮີຣີ ໂດຍກ່າວວ່າອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພິເສດ ຂອງອີຈິບຄົນນີ້ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເປັນຜູ້ບັນຊາການທີ່ມີປະສົບພະການໃນການປະຕິບັດງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ.
ເລີ້ມແຕ່ຊຸມປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ທ້າວອາລ-ອາແດລແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທີມງານ ທີ່ໄດ້ສະໜອງການຝຶກແອບທາງທະຫານແລະສືບລັບໃຫ້ແກ່ພວກນັກລົບໃນອັຟການິສຖານ ປາກິສຖານ ແລະປະເທດຊູດານ.
ນອກນັ້ນ ລາວຍັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາໃນປະເທດອີຈິບ ກຸ່ມຈີຮາດອິສລາມອີຈິບແລະໂຊມາເລຍ ທີ່ພວມທຳການສູ້ລົບກັບກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູແຕ່ປີ 1992 ຫາ 1994.