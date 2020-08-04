ລັດເນວາດາ ຮັບເອົາການລົງຄະແນນສຽງ ທາງໄປສະນີ ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ຂົ່ມຂູ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນລັດ ເນວາດາ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງບັດຄະແນນສຽງໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະ ແນນສຽງໝົດທຸກຄົນ ໃນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະ ທານາທິບໍດີໃນເດືອນພະຈິກນີ້, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ກໍໃຫ້ເກີດການຕຳໜິຕິຕຽນໃນທັນທີຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າບໍ່ຍຸຕິທຳຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນ.
ກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຖືກເຊັນໂດຍຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ສຕີຟ ຊີໂຊແລັກ ນັ້ນ, ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ ເນວາດາ ເປັນລັດທີ 8 ທີ່ຈະສົ່ງບັດຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການລຽນແຖວທີ່ຍາວຢູ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ທ່າມກາງການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຣກລະບາດ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງ, ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານ, ວ່າການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປ ສະນີຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນລັດ ເນວາດາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ, ຈະນຳໄປສູ່ການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫຼອກ ລວງການເລືອກຕັ້ງຕໍ່ທ່ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງ ເພື່ອກີດກັ້ນການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບການເລືອກຕັ້ງໃນລັດ ເນວາດາ, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ດ້ວຍຄະ ແນນສຽງ 27,000 ຄະແນນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016. ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ອຽງ ໄປຫາຜູ້ທີ່ຖືກຄາດວ່າຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືອະດີດຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ຫຼາຍກວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນອີກ 3 ເດືອນນັບຈາກມື້ນີ້.
ລັດ ເນວາດາ ມີ 6 ຄະແນນສຽງທີ່ລົງໂດຍຜູ້ແທນລັດ ຈາກ 270 ຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຊະ ນະການເປັນປະທານາທິບໍດີ, ເຊິ່ງແມ່ນລະບົບທາງອ້ອມຂອງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການເລືອກຕັ້ງປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຜົນທີ່ອອກມາຈາກແຕ່ລະລັດຈະພິຈາລະນາຜູ້ຊະນະເລີດການດຳລົງຕຳແໜ່ງສີ່ປີໃນ ທຳນຽບຂາວ.
ໃນຄຳເຫັນທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ໃນການກໍ່ລັດຖະປະ ຫານທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຄືນວານນີ້, ຜູ້ປົກຄອງຕຶກສະໂມສອນຂອງລັດ ເນວາດາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນມີຄວາມເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຊະນະໃນລັດນັ້ນ. ຫ້ອງ ການໄປສະນີຈະບໍ່ມີວັນຮັບມືກັບຂົນສົ່ງບັດຄະແນນສຽງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການກະກຽມ. ໃຊ້ COVID ເພື່ອລັກຂະໂມຍເອົາລັດນັ້ນ. ແລ້ວພົບກັນຢູ່ໃນສານ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດ ເນວາດາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າຕອບໃນທວິດເຕີ ວ່າ: “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າຫາກ່ອງບັດເລືອກຕັ້ງ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂອກາດຂອງພັກ ຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈະໄດ້ຊະນະ.”