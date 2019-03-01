ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລ “ຕື່ມອີກຫຼາຍໆປີ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະເຊີນກັບການຖືກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນອິສຣາແອລ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຈົ່ງຢ່າໄດ້ເຊື່ອ ການນຳສະເໜີຂ່າວແບບບິດເບືອນ ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກທ່ານ. ບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກລັດຖະກອນ. ມັນບໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະດູດີໂອຂອງໂທລະພາບ. ມັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບນັກຊ່ຽວຊານແລະພວກນັກຂ່າວ.”
ໂດຍການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເພື່ອນ ແລະພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ ຄືປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ເອີ້ນການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ທ່ານນີ້ວ່າ “ເປັນການຊອກຈັບຜິດ” ທາງການເມືອງ.
ການສືບສວນທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ປີໂດຍຕຳຫຼວດ ອະທິໄອຍະການຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານ Avichai Mandelblit ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ ເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຟ້ອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃນຂໍ້ຫາຮັບເງິນສິນບົນ ລະເມີດກົດລະ ບຽບ ແລະສໍ້ໂກງ.
ມີການສົງໄສວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນຕັນຢາຮູ ຮັບເງິນຂອງຂວັນຫຼາຍຮ້ອຍພັນໂດລາ ຈາກພວກມະຫາເສດຖີ ຮວມທັງເຫຼົ້ມແຊມປາຍ ແລະຢາຊີກາລາຄາແພງແລະໃຫ້ສິດພິເສດແກ່ອົງການຂ່າວໃຫຍ່ທີ່ມີອິດທິພົນຂອງອິສຣາແອລ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການເກັບກຳຂ່າວ ໃນທາງທີ່ດີທັງໃນດ້ານໜັງສືພິມແລະອິນເຕີແນັດ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳອິສຣາແອລຕ້ອງໄດ້ເປີດຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປ້ອງກັນໂຕເອງ ກ່ອນຈະມີການຍື່ນສຳນວນຟ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆເດືອນຫຼັງຈາກການເລືອກ ຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 9 ເມສາຜ່ານພົ້ນໄປດົນນານແລ້ວ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກຂວາຈັດອິສຣາແອລ ຮວມທັງພວກຫົວຊາດນິຍົມຕໍ່ຕ້ານປາແລສໄຕນ໌ ແລະພວກນິຍົມສາສະໜາຫົວແຂງກະດ້າງ.
ແຕ່ກໍເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢ່າງໜັກ ຈາກບັນດາພັກທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງ.
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