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ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ປະຕິຍານວ່າ ຈະໂຈມຕີເມືອງຣາຟາ, ແລະໄດ້ດຶງອິສຣາແອລ ອອກຈາກການເຈລະຈາ ໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ

  • ວີໂອເອ
ບັນດາຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ຄືນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ​ອອກຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ, ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ຣູ​ຊາ​ແລັມ, ວັນ​ທີ 14 ກຸມພາ, 2024.
ບັນດາຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ທີ່​ຈະ​ຮ້ອງ​ຄືນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ​ອອກຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ, ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ຣູ​ຊາ​ແລັມ, ວັນ​ທີ 14 ກຸມພາ, 2024.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ປະຕິຍານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະທຳການໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນເມືອງຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ທ່ານໄດ້ດຶງອິສ ຣາແອລອອກຈາກການເຈລະຈາຢຸດຍິງທີ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເນື່ອງຈາກທ່ານກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຄວາມ “ຕ້ອງການທີ່ເປັນຕາຢາກຫົວ” ເພື່ອຍຸຕິການຕໍ່ສູ້ກັນ.

ຜູ້ນຳ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຊີ້​ແຈງ​ວ່າ ​ເມື່ອໃດທ່ານຈະ​ສັ່ງ​ໃຫ້ກອງ​ກຳລັງ​ຂອງ​ຕົນ​ໂຈມ​ຕີ​ເມືອງຣາຟາ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ປັດຈຸ​ບັນ, ພົນລະ​ເຮືອນຫຼາຍ​ແສນ​ຄົນ​ທີ່​ແອອັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ພາກພື້ນ​ ໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ອີຈິບ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ກ່ອນ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຊີ້​ແຈ້ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ໃສກໍຕາມ.

ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກບັນດາຜູ້ ນໍາໃນທົ່ວໂລກວ່າ ບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີເມືອງຣາຟາ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນບັນຊີຂໍ້ຄວາມເທເລກຣາມຂອງຕົນວ່າ "ພວກເຮົາຈະຕໍ່ສູ້ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງສົມ ບູນ, ແລະນີ້ ລວມທັງການດໍາເນີນງານ ຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ່ນດຽວກັນ, ລຸນຫຼັງພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນທັງຫຼາຍອອກຈາກເຂດສູ້ລົບດັ່ງກ່າວ.”

ໃນກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ສໍານັກງານ​ຂອງ​ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມຮາມາສບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄ​ໂຣ ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ສົງຄາມ​ທີ່​ແກ່ຍາວມາ​ເປັນ​ເວລາ 4 ​ເດືອນ ແລະ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ປະກັນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງກັກຂັງໄວ້ ຢູ່​ໃນຂົງ​ເຂດກາຊາ. ກຸ່ມຮາມາສ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ຖອນ​ທະຫານ​ທັງ​ໝົດ ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ກາຊາ ພ້ອມທັງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ ສືບ​ຕໍ່​ປົກ​ຄອງບໍລິເວນທີ່​ຍາວ​ຢຽດ​ໄປ​ຕາມ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ເຕີເຣນຽນ. ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ "ໄຊຊະນະທີ່​ເດັດ​ຂາດ" ສໍາລັບອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ກໍາລັງພາກັນໜີການຮຸກຮານຂອງອິສຣາແອລໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ເດີນທາງມາຮອດເມືອງຣາຟາ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024.
ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ກໍາລັງພາກັນໜີການຮຸກຮານຂອງອິສຣາແອລໃນເມືອງຄານ ຢູນິສ ເດີນທາງມາຮອດເມືອງຣາຟາ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024.

ສໍານັກງານຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ "ການ​ປ່ຽນ​ແປງສະຖານະພາບ​ຂອງ​ກຸ່ມຮາມາສ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້."

ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງໂຕປະກັນຊາວອິສຣາແອລທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ໜ້າອັບອາຍຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜູ້ເຈ ລະຈາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃນການຫາລືຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ.

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ "ແມ່ນ​ເທົ່າ​ກັບໂທດປະ​ຫານຊີວິດ" ສຳລັບໂຕປະກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນອຸໂມງຂອງກຸ່ມຮາມາສ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານການຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບສົງຄາມພາຍໃນປະເທດ ຂອງອິສຣາແອລເອງ.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຕ້ອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ 4 ກອງ​ພັນຂອງ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງອິສລາມ ທີ່​ໄດ້​ຢຶດ​ເອົາເມືອງຣາຟາເປັນ​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ລີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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