ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຍຶດຖິ່ນ
ຖານຊາວຢິວ ໃນເຂດເວັສແບັງ ທີ່ຖືກຄອບຄອງຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຢູ່ພິທີເປີດໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງໃນຊຸມ
ຊົນ ແອລການາ ຂອງ ເຂດເວັສແບັງ ວ່າ “ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພະເຈົ້າ, ພະເຮົາ
ຈະຂະຫຍາຍອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງຊາວ ຢິວ ໄປຫາຊຸມຊົນທຸກແຫ່ງ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງດິນແດນຂອງ ອິສຣາແອລ, ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດ ອິສຣາແອລ.
ມັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ມີແຜນທີ່ຈະປະກາດ
ໃຊ້ຂໍ້ສະເໜີອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງທ່ານນັ້ນເມື່ອໃດ.
ທ່ານໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະທຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍກັນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນ
ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງ ອິສຣາແອລ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ມັນ.
ຊາວ ອິສຣາແອລ ຈະກັບໄປສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ການກ່າວຄຳປາໄສເຂົ້າຍຶດຂອງທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດາ
ພັກການເມືອງປີກຂວາ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫົວຈັດທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານທີ່ຈະ
ເສຍດິນແດນໃຫ້ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແມ່ນນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ຮ້ອນແຮງທີ່ສຸດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ່ມ
ຄືນການເຈລະຈາສັນຕິພາບລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບ ປາແລັສໄຕນ໌, ເຊິ່ງໄດ້ຢຸດນັບ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຢາກທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງລັດນຶ່ງໃນເຂດ ເວັສແບັງ, ພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ແລະ ເຂດກາຊາ ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ອິສຣາແອລ
ໃນປີ 1967. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ອິສຣາແອລ ກໍໄດ້ຍຶດເອົາພາກຕາເວັນອອກຂອງນະ
ຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ, ແຕ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກເຂດກາຊາ. ເຂດເວັສແບັງ ຍັງຄົງຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກອງທັບ ອິສຣາແອລ ພ້ອມກັບ ປາແລັສໄຕນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ
ຢ່າງຈຳກັດ.
ມີຊາວ ອິສຣາແອລ ຢ່າງໜ້ອຍ 400,000 ຄົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດ ເວັສແບັງ ທ່າມກາງປະ
ຊາກອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ເກືອບ 3 ລ້ານຄົນ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນດິນແດນຂອງພວກເຮົາ. ພວກ
ເຮົາຈະສ້າງຊຸມຊົນ ແອລການາ ຂຶ້ນອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ອີກແຫ່ງນຶ່ງຕໍ່ໆໄປ.”