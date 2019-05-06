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ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກັບ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຕົກ​ລົງກັນ ຢຸດ​ຍິງ

​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ລູກ​ນຶ່ງ​ຕົກ​ລົງ​ດິນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວັນ​ໄຟ​ປິວ​ຂຶ້ນ​ທ້ອງ​ຟ້າ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ເຂດ ກາ​ຊາ. 5 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ກັບ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ
ດີໂດຍພວກ ຮາມາສ ກັບ ຈີຮາດ ອິສລາມ.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບັນ​ລຸ​ ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ
ອີຈິບ ນັ້ນ, ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕອນເຊົ້ານຶ່ງໂມງເຄິ່ງຕາມເວລາສາກົນ. ປັດຈຸບັນນີ້
ການຢຸດຍິງເບິ່ງຄືວ່າຈະຄົງທີ່.

ການ​ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັນ ແລະ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ
ອິສຣາແອລ 4 ຄົນ ແລະ ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ່
ຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ອິສຣາແອລ ຄັ້ງທຳອິດ ຈາກການ
ຍິງກັນ ຂ້າມຊາຍແດນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ອິ​ສ​ຣາ​

ແອ​ລ 100 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປ້ອ​ງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຈາກ​ການ​
ໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌ ຈາກເຂດ ກາຊາ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ
ກາຊາ, ການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍພວກນີ້ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ນຳຫຍັງມາໃຫ້ພວກເຈົ້າ
ມີແຕ່ຈະນຳຄວາມທຸກທໍລະມານມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢຸດກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເຮັດວຽກ
ເພື່ອສັນຕິພາບເຖີດ. ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.”

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້
ໄດ້ສັ່ງກອງທັບບົກໃຫ້ສືບຕໍ່ “ການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່” ຕໍ່ ພວກຮາມາສທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ
ໃນເຂດ ກາຊາ ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນໃນຮອບຫ້າປີຜ່ານ
ມາ.

ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຊາວ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ລວມ​ມີ​ແອ​ນ້ອຍ ອ​າ​ຍຸ 14 ເດືອນ ກັບ​ນ້າ​ສາວ​ຂອງ​
ລາວ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍສິ່ງທີ່ພວກ ຮາມາສ ເອີ້ນວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ ອິສຣາແອລ. ອົງ
ການສືບລັບ ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ການຍິງຈະຫຼວດທີ່ຜິດພາດຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້
ສັງຫານເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ບໍ່ມີການກ່າວອ້າງໃດໆສາມາດຢື​ນ​ຢັນ​ໄດ້.

ກອງ​ທັບ​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ປ​າ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ໄດ້​ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ເກືອບ
700 ລູກ ຈາກເຂດ ກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກເປັນຕົ້ນມາ, ແລະ ວ່າກອງກຳລັງ ອິສຣາ
ແອລ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ 350 ບ່ອນ ທີ່ຖືກໃຊ້ ໂດຍພວກ ຮາມາສ ແລະ
ຈີຮາດ ອິສລາມ.

ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ເວົ້າ​ວ່າ ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍໄດ້​ຍິງ​ຈະຫຼວດຫຼາຍ
ລູກ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກ ຮາມາສ ເຊິ່ງຄວບຄຸມເຂດ ກາຊາ, ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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