ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດຢຶດຄອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳ ຈໍແດນ ຫຼື West Bank ແລະ ການພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງລະບົບຕຸລາການຂອງ ອິສຣາແອລ ໃໝ່, ເຊິ່ງບັນດານັກວິຈານກ່າວວ່າຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຕືອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ນັ້ນ “ແຂງແກ່ນຫຼາຍ” ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແລະນັ້ນຈະສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ນອນຢູ່ໃນໝາກຫົວໃຈຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງເຮົາ, ລວມທັງການກວດສອບ ແລະ ຄວາມສົມດຸນໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ຮັກສາເສັ້ນທາງໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ອີຣ່ານ ຈະບໍ່ມີວັນຄອບຄອງອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ຜູ້ນຳທັງຫຼາຍຂອງ ອິສຣາແອລ ປົກກະຕິມັກຈະຖືກເຊື້ອເຊີນມາທຳນຽບຂາວພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ທ່ານ ໄບເດັນ ປັດຈຸບັນນີ້ມີແຕ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານກັບທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ, ເກົ້າເດືອນຫຼັງຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານຂວາຈັດຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕໍ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ຂອງລັດຖະບານຫົວແຂງກະດ້າງຂອງ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນອຳນາດຂອງຄະນະຕຸລາການ ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເລື່ອນການພົບປະອອກໄປ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ