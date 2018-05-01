ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນ ອັນທີ່ອ້າງວ່າ ຫຼັກຖານໃໝ່ ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ອີຣ່ານ

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວສັນລະເສີນ ຂໍ້ມູນລັບອັນໃໝ່ຈາກອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງອີຣານ ແລະເອີ້ນມັນວ່າ “ໃໝ່ແລະເປັນທີ່ປະທັບໃຈ” ເຖິງແມ່ນວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຢຸດເຊົາ ຕໍ່ການກ່າວຫາເຕຫຣ່ານວ່າ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ນິວເຄລຍສະບັບປີ 2015 ຂອງຕົນ ກັບພວກປະເທດອຳນາດໃນໂລກ ກໍຕາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກວດກາເບິ່ງເອກກະສານ ແຜນທີ່ ແຜນແມ່ບົດ ຮູບພາບ ແລະ
ວີດີໂອທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍໜ່ວຍສືບລັບ ຂອງອິສຣາເອລ ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ເອກກະສານທັງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນຂອງຈິງ ແລະສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ມູນຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ໄດ້ເກັບກຳມາໃນຫຼາຍໆປີ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຂໍ້ໝູນໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດໃໝ່
ແລະຍາກທີ່ຈະປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສ້າງລູກສອນໄຟທີ່ສາ
ມາດບັນທຸກອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້,”
“ອີຣານ ແມ່ນມີໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ທັນສະໄໝ ລີ້ລັບ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້
ພະຍາຍາມ ແລະປິດບັງຈາກຊາວໂລກແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ,”
ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ່ມໄວ້. ອຳນາດການປົກຄອງຂອງອີຣ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນຈະໃຊ້ອາວຸດທີ່ ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງນີ້ ຕໍ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະອື່ນໆ. ອີຣ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີອາວຸດນິວເຄລຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ທຳອິດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກ່າວຫາ
ຄັ້ງໃໝ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບ ໂດຍກ່າວວ່າ
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແລະເອກກະສານຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອີຣ່ານ ແມ່ນ “ຂີ້ຕົວະ”
ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ການໂຕ້ຕອບອັນທຳອິດກ່ຽວກັບການກ່າວຫ່າວຫາຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ນັ້ນແມ່ນ
ຍັງສົດໆຮ້ອນໆຢູ່. ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມລັບແລະນັກການທູດ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຫຼັກຖານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ທາງຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ
ຂ່າວຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນກ່ອນທີ່ທາງອີຣ່ານ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ປີ 2015.
ອີຣ່ານກໍຄືກັນ ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການເຈາະຂໍ້ມູນຄວາມລັບນີ້ ໂດຍທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ
ປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີທີ່ຈະເຍາະເຢີ້ຍສິ່ງທີ່
ທາງອິສຣາແອລໄດ້ອ້າງເອົານັ້ນ.
“ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ໄຫ້ ບໍ່ຍອມຢຸດນັ້ນ ແມ່ນຍັງພຶມພຳກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອີກແລ້ວ,”
ຊຶ່ງທ່ານຊາຣິຟ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ກ່ອນທີ່ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຂຶ້ນກ່າວນັ້ນ. “ທ່ານ
ສາມາດທີ່ຈະຫຼອກລວງພວກຜູ້ຄົນ ໄດ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄັ້ງດອກ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ນຳມາສະເໜີ
ໂດຍທາງອິສຣາເອລ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳເປັນ ທີ່ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ
ໄວ້.
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