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ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນ ອັນທີ່ອ້າງວ່າ ຫຼັກຖານໃໝ່ ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ອີຣ່ານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາ​​ແອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນແທລອາວິບ, ອິສຣາ​​ແອລ, 30 ເມສາ 2018.

ທຳນຽບຂາວ​ ກ່າ​ວສັນລະ​ເສີນ ​ຂໍ້​ມູນລັບ​ອັນ​ໃໝ່​ຈາກ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​
ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ອີຣານ ​ແລະ​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ “​ໃໝ່​ແລະ​ເປັນທີ່ປະທັບໃຈ” ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ ຕໍ່​ການ​ກ່າວຫາ​ເຕຫຣ່ານວ່າ ​ໄດ້ລະ​ເມີດຕໍ່​ຂໍ້ຕົກລົງ
​ນິວ​ເຄລຍສະບັບປີ 2015 ຂອງຕົນ ກັບ​ພວກ​ປະ​ເທດ​ອຳນາດ​ໃນ​ໂລກ ກໍ​ຕາມ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສະຫະລັດ ກວດກາ​ເບິ່ງ​ເອກ​ກະສາ​ນ ແຜນທີ່ ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ ຮູບ​ພາບ ​ແລະ
​ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຄົ້ນ​ພົບ​ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ ຂອງ​ອິສຣາ​ເອລ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນແລງວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ
​ເອກ​ກະສາ​ນທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ​ ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຈິງ ​ແລະ​ສອດຄ່ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນຂອງ​ສະຫະລັດ ​
ທີ່ໄດ້ເກັບກຳມາໃນ​ຫຼາຍໆ​ປີ.

ໂຄສົກ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣ໌ສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ໃນ​
ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ຂໍ້​ໝູນ​ໃໝ່​ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດໃໝ່​
ແລະຍາກທີ່ຈະປະຕິເສດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ສາ
ມາດບັນທຸກອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ໄດ້,”

“ອີຣານ ​ແມ່ນ​ມີ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ ລີ້​ລັບ ​ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້
​ພະຍາຍາມ ​ແລະ​ປິດ​ບັງ​ຈາກ​ຊາວ​ໂລກ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ,”
ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ໄວ້. ອຳນາດການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ອີຣ່ານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຕົນຈະໃຊ້ອາວຸດທີ່ ​ມີ​ອະນຸ​ພາບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ນີ້ ຕໍ່​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ ​ແລະ​ອື່ນໆ. ອີຣ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ສະເໜີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ເທລ ອາວີບ, 30 ເມສາ 2018.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ສະເໜີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ເທລ ອາວີບ, 30 ເມສາ 2018.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ທຳອິດ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້ກ່າວ​ຫາ
​ຄັ້ງໃໝ່​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະພາບ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ
ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ເອກ​ກະສາ​ນຕ່າງໆ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ອີຣ່ານ ​ແມ່ນ “​ຂີ້​ຕົວະ”
ກ່ຽວ​ກັບໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ.

ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ກ່ຽວກັບການກ່າວ​ຫ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ທ່ານເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ນັ້ນ​ແມ່ນ
ຍັງ​ສົດໆ​ຮ້ອນໆ​ຢູ່. ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ລັບ​ແລະນັກ​ການ​ທູດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ຫຼັກ​ຖານ​ສ່ວນໃຫຍ່​ທີ່ທາງຜູ້ນຳ​ຂອງອິສຣາ​ແອ​ລ ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນກ​ອງປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງ
ຂ່າວຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ​ແມ່ນກ່ອນ​ທີ່​ທາ​ງອີຣ່ານ ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍ ປີ 2015.

ອີຣ່ານກໍ​ຄື​ກັນ ບໍ່​ຫົວຊາ​ຕໍ່​ການ​ເຈາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມລັບ​ນີ້ ​ໂດຍ​ທີ່​ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ອີຣ່ານ ທ່ານ ຈາ​ວາດ ຊາຣິຟ ​ໄດ້​ຂຽນລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີທີ່​ຈະເຍາະເຢີ້ຍ​ສິ່ງ​ທີ່​
ທາງ​ອິສຣາ​ແອ​ລໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ນັ້ນ.

“​ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່ໄຫ້ ບໍ່​ຍອມ​ຢຸດ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ພຶມພຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ອີກ​ແລ້ວ,”
ຊຶ່ງ​ທ່ານຊາຣິຟ​ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງໃນ​ທວິດ​ເຕີ ກ່ອນ​ທີ່ທ່ານເນຕັນ​ຢາ​ຮູ ຂຶ້ນ​ກ່າວ​ນັ້ນ. “ທ່ານ​
ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຫຼອກ​ລວງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ​ໄດ້​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຄັ້ງ​ດອກ.”

ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດຝຣັ່ງ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ
ໂດຍທາງ​ອິສຣາ​ເອລ ​ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳ​ເປັນ ​ທີ່​ຈະຮັກສາຂໍ້ຕົກລົງນິວ​ເຄລຍ
​ໄວ້​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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