ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ (Benjamin Netan-
yahu) ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໂຈະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກັບອົງການອົບພະຍົບ
ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ທີ່ຈະສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງອາຟຣິກາຫຼາຍພັນຄົນ
ໄປຍັງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປະກາດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທ່ານເນຕັນ
ຢາຮູ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງໃນໜ້າເຟສບຸກຂອງງທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ໂຈະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້
ຈົນກວ່າ ໄດ້ມີການກວດກາເພີ່ມຕື່ມຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ທີ່ມີພວກຄົນເຂົ້າເມືອງປະມານ 16 ພັນ 250 ຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງ
ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງການາດາ,
ອີຕາລີ ແລະເຢຍຣະມັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກໄປ
ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈຳນວນເທົ່າກັນນີ້ ຈະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ໃນອິສຣາແອລ.
ແຕ່ບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ປະກາດອອກໄປແລ້ວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງພາຍໃນ
ຂອງເຢຍຣະມັນ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອີຕາລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກອາຟຣິກາ ຈະໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ຈີນ-ນິໂກລັສ ເບີສ (Jean-Nicolas
Beuze) ຈາກອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນອັອຕຕາວາ
ໄດ້ບອກກັບຕ່າງໜ່າງຂ່າວ CBC News ວ່າ ການາດາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍ
ໝັ້ນຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ແຕ່ວ່າ “ເລື່ອງດັ່ງ ກ່າວ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ
ປຶກສາຫາລືກັນຢູ່.”
ປະເທດອິສຣາແອລ ມີພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກອາຟຣິກາ 35 ພັນຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວແມ່ນມາຈາກອີຣີເທຣຍ (Eritrea), ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີປະຫວັດດ້ານສິດທິ
ມະນຸດຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ຫຼືບໍ່ ກໍມາຈາກ ຊູດານ ທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມນັ້ນ.
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເຫຼົ່ານີ້ພາກັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວກຂໍລີ້ໄພ ຫລົບໜີ
ຈາກອັນ ຕະລາຍ ແລະການປະຫັດປະຫານ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຂອງອິສຣາແອລ
ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໜີມານີ້ ແມ່ນເພື່ອຫາວຽກເຮັດງານທຳ.
ລັດຖະບານຝ່າຍຂວາຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງ ຂອງຊາວ
ອາຟຣິກາ ທີ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນອົບພະຍົບ ໂດຍກ່າວເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ
ແມ່ນພວກທີ່ເຂົ້າມາແຊກຊຶມ ແລະເປັນພວກອົບພະຍົບທາງເສດຖະກິດ.
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໄດ້ກ່າຍເປັນບັນຫາທາງການເມືອງໂດຍທີ່ພວກ
ນັກການເມືອງແລະສາສະໜາ ນິຍົມແນວທາງເດີມ ວາດພາບໃນການມີໜ້າຂອງ
ຊາວມຸສລິມ ແລະຄຣິສຕຽນຈາກອາຟຣິກາວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນເອກ
ກະລັດຂອງຊາວຢິວໃນອິສຣາແອລ.
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