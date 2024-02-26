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ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ເດີນໜ້າແຜນການໂຈມຕີ ເມືອງຣາຟາ ຂະນະທີ່ ການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ພວມຢູ່ໃນການເຈລະຈາ  

  • ວີໂອເອ
ເດັກນ້ອຍຍິງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກບ້ານ ຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ກຳລັງປ້ອນອາຫານນ້ອງຊາຍຂອງນາງ ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ໃນເມືອງຣາຟາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024.
ເດັກນ້ອຍຍິງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຫຼົບໜີຈາກບ້ານ ຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ກຳລັງປ້ອນອາຫານນ້ອງຊາຍຂອງນາງ ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ໃນເມືອງຣາຟາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງເລັ່ງເດີນໜ້າແຜນການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ໃນເມືອງ ຣາຟາ ຂອງເຂດ ກາຊາ ເພື່ອຖອນຮາກຖອນໂຄນພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຄັ້ງໃໝ່ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດໃນສົງຄາມຫ້າເດືອນ ທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ມີການປ່ອຍ​ຕົວ​ປະກັນທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບໄວ້ ຕື່ມອີກ.

ຜູ້ນຳ​ອິສຣາ​ແອ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ປະຊຸມ​ກັບຄະນະລັດຖະມົນຕີ​ສົງຄາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ເພື່ອ "ອະນຸມັດ​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ ສຳລັບ​ປະຕິບັດການ​ໃນ​ເມືອງ ຣາຟາ." ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Face the Nation” ຂອງອົງການຂ່າວ CBS ວ່າ ເມື່ອກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ເລີ່ມປະຕິບັດການ ຣາຟາ, ບ່ອນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປລີ້ໄພ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກສົງຄາມ, ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຈາກໄຊຊະນະໃນເຂດກາຊາ.

ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງ ​ແລະ ​ຕົວ​ປະກັນ​ ຈະເກີດຂື້ນ ​ຈາກ​ການ​ເຈລະຈາ​ຄັ້ງໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ກາ​ຕາ ​ຫລື​ບໍ່, ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ ຮາມາສ ຈຳເປັນຕ້ອງ "ລົງມາຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ." ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ປະກັນ​ໃນຕອນແລງ​ວັນ​ອາທິດອີກ​ ​ເພື່ອທົບທວນ​ຄືນ​ແຜນການທາງທະຫານ​ສອງ​ຝ່າຍ ເຊິ່ງລວມທັງ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ປາ​ແລັ​ະ​ໄຕ​ນ໌ ​ອອກ​ຈາກພາກພື້ນຂອງເຂດ ກາຊາ ໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ອີ​ຈິບ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ອິສຣາ​ແອ​ລມີ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງ, ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ ເມືອງຣາຟາ “ຈະ​ຊັກ​ຊ້າ​ອອກໄປໜ້ອຍນຶ່ງ, ​ແຕ່​ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີການຕົກລົງ, ພວກເຮົາກໍຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ບໍ່ວ່າແນວໃດກໍຕາມ.”

ສະຫະລັດໄດ້ເປັນພັນທະມິດຫຼັກຂອງອິສຣາແອລໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ, ແຕ່ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວັນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Meet the Press” ຂອງອົງການຂ່າວ NBC ວ່າ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ວໍຊິງຕັນຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນການໂຈມຕີ ຣາຟາ ແລະການຍົກຍ້າຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌.

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