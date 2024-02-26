ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ເດີນໜ້າແຜນການໂຈມຕີ ເມືອງຣາຟາ ຂະນະທີ່ ການຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ພວມຢູ່ໃນການເຈລະຈາ  

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງເລັ່ງເດີນໜ້າແຜນການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ໃນເມືອງ ຣາຟາ ຂອງເຂດ ກາຊາ ເພື່ອຖອນຮາກຖອນໂຄນພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຄັ້ງໃໝ່ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດໃນສົງຄາມຫ້າເດືອນ ທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບໄວ້ ຕື່ມອີກ.
ຜູ້ນຳອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະຊຸມກັບຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງທ່ານໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອ "ອະນຸມັດແຜນການປະຕິບັດງານ ສຳລັບປະຕິບັດການໃນເມືອງ ຣາຟາ." ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Face the Nation” ຂອງອົງການຂ່າວ CBS ວ່າ ເມື່ອກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ເລີ່ມປະຕິບັດການ ຣາຟາ, ບ່ອນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປລີ້ໄພ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກສົງຄາມ, ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຈາກໄຊຊະນະໃນເຂດກາຊາ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ແລະ ຕົວປະກັນ ຈະເກີດຂື້ນ ຈາກການເຈລະຈາຄັ້ງໃໝ່ຢູ່ໃນກາຕາ ຫລືບໍ່, ໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມ ຮາມາສ ຈຳເປັນຕ້ອງ "ລົງມາຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ." ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັນໃນຕອນແລງວັນອາທິດອີກ ເພື່ອທົບທວນຄືນແຜນການທາງທະຫານສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງລວມທັງການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນປາແລັະໄຕນ໌ ອອກຈາກພາກພື້ນຂອງເຂດ ກາຊາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າອິສຣາແອລມີຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ, ການບຸກໂຈມຕີ ເມືອງຣາຟາ “ຈະຊັກຊ້າອອກໄປໜ້ອຍນຶ່ງ, ແຕ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີການຕົກລົງ, ພວກເຮົາກໍຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ບໍ່ວ່າແນວໃດກໍຕາມ.”
ສະຫະລັດໄດ້ເປັນພັນທະມິດຫຼັກຂອງອິສຣາແອລໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສ, ແຕ່ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວັນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Meet the Press” ຂອງອົງການຂ່າວ NBC ວ່າ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ວໍຊິງຕັນຮູ້ ກ່ຽວກັບແຜນການໂຈມຕີ ຣາຟາ ແລະການຍົກຍ້າຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
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