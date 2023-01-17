ບັນດາກຸ່ມນັກຄົ້ນຫາ ໃນປະເທດ ເນປານ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ພົບກ່ອງດຳ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຫ້ອງຂັບເຮືອບິນຂອງເຮືອບິນໂດຍສານທີ່ໄດ້ຕົກ, ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງປະເທດໃນຮອບ 30 ປີ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງບັນທຶກຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າເປັນຫຍັງເຮືອບິນສອງເຄື່ອງຈັກ ATR 72 ຂອງສາຍການບິນ ເຢຕີ (Yeti) ຈຶ່ງຕົກ. ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນວັນທີ່ມີທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກ່ອນທີ່ມັນຈະລົງຈອດໃນເມືອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໂປຄາຣາ.
ຄົນຂັບເຮືອບິນບໍ່ໄດ້ລາຍງານຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຜິດສັງເກດ,” ອີງຕາມໂຄສົກສະໜາມບິນ ກັດມັນດູ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ BBC.
ກຸ່ມນັກກູ້ໄພໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຄົ້ນຫາແມ່ນ້ຳໃນຮ່ອມພູບ່ອນທີ່ເຮືອບິນທີ່ນຳພາ 72 ຄົນໄດ້ຕົກ. ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໄດ້ລາຍງານວ່າອີກສອງສົບຖືກກອບກູ້ມາໄດ້ໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດເປັນ 70 ຄົນ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ຫາຍສາບສູນອີກສອງຄົນແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ.
ບັນດານັກກູ້ໄພ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຄົ້ນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮືອບິນຕົກ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ, “ແປວໄຟແມ່ນຮ້ອນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃກ້ຊາກຫັກພັງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ຊາຍຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ແຕ່ຍ້ອນແປວໄຟ ແລະ ຄວັນພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໄປຊ່ວຍລາວ.”
ລັດຖະບານຂອງ ເນປານ ໄດ້ຕັ້ງຄະນະກຳມະການເພື່ອສືບສວນສອບສວນໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ.
ປະເທດ ເນປານ ໄດ້ຈັດການໄວ້ອາໄລໃນວັນຈັນວານນີ້. ໃນນະຄອນຫຼວງ ກັດມັນດູ, ປະຊາຊົນປະມານ 100 ຄົນໄດ້ໄຕ້ທຽນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານໃຫ້ຮັບປະກັນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ຂອງສາຍການບິນໃຫ້ດີກວ່ານີ້.
ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນໃກ້ຈະສຳເລັດການບິນ 30 ນາທີຈາກນະຄອນຫຼວງ ກັດມັນດູ ໄປເມືອງ ໂປຄາຣາ ເວລາທີ່ມັນໄດ້ຕົກ. ຜູ້ໂດຍສານ 68 ຄົນ ແລະ ລູກເຮືອ 4 ຄົນແມ່ນຢູ່ໃນເຮືອບິນນັ້ນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ເນປານ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີຄົນຕ່າງປະເທດ 15 ຄົນຄື ຄົນອິນເດຍ 5 ຄົນ, ຣັດເຊຍ 4 ຄົນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ 2 ຄົນ ແລະ ນຶ່ງຄົນຈາກ ອາເຈັນຕີນາ, ອອສເຕຣເລຍ, ໄອຣແລນ ແລະ ຝຣັ່ງ.