ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ວັນພັກ ໃກ້ເຂົ້າມາ       

ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຈະເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງ ວັນພັກບຸນຄຣິສມັສ ອາທິດໜ້າ, ເພື່ອພະຍາຍາມເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນສຳລັບແລກປ່ຽນກັບ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນເພື່ອສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມໄປໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
“ບັນຫາທີ່ທ້າທາຍຍັງຄົງມີຢູ່, ແຕ່ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາພັນທະມິດ ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ ອິສຣາແອລ, ຢູເຄຣນ ແລະ ອິນໂດປາຊີຟິກ. ສະພາ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ,” ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
"ໃນຂະນະທີ່ນັກເຈລະຈາ ກຳລັງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່, ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະພາດໍາເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບການເສີມຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໃນຊວ່ງຕົ້ນປີໃຫມ່," ຖະແຫຼງການ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ.
ທ່ານ ຊູເມີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມີຄວາມເຫັນໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຈລະຈາ, ແຕ່ບັນດາສະ ມາຊິກສະພາຕ້ອງການເວລາຕື່ມອີກ.