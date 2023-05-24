ການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະບານພັກເດໂມແຄຮັດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະບັນດາສະມາຊິກຢູ່ໃນພັກຣີພັບບລິກກັນ ທີ່ຄວບຄຸມສະພາຕໍ່າ ກ່ຽວກັບຂີດຈຳກັດເພດານໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນອີກໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ການສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໄດ້ຈົບລົງໃນວັນອັງຄານ ໂດຍປາດສະຈາກໃນອັນທີີ່ປາກົດວ່າ ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ ໄປສູ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ຂຶ້ນເພດານໜີ້ກາຍ 31 ພັນຕື້ໂດລາ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດ ຈຸບັນ ແລະສືບຕໍ່ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໜີ້ສິນ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງແຈແນັດ ແຢລເລັນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ກະຊວງຈະໝົດເງິນ ໃນວັນພະຫັດທີ 1 ເດືອນມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານ ຜິດນັດການຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຕົກລົງສູ່ສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ແລະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ຕະຫຼາດໂລກ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ເຫັນພ້ອມກັບການຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງກັບຄືນສູ່ລະດັບປີ 2022. ພັກຣີພັບບລິກກັນ ຍັງຕ້ອງການປັບປຸງວຽກງານທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຈົດຊື່ເຂົ້າຢູ່ໃນໂຄງການບັນເທົາທຸກຕ່າງໆທີ່ີມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ເຊັ່ນການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອາຫານ ແລະດ້ານການເງິນ ແລະໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະ ພາບ.
ທໍານຽບຂາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໂຈະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ໃນລະດັບຂອງປີນີ້ ແລະຕ້ອງການໃຫ້ຢຸດການຜ່ອນຜັນເກັບພາສີແກ່ຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຮັ່ງມີກ່ອນ ແລະບັນດາບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງ. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ອາດຈະຮວມຢູ່ໃນການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດມີຂຶ້ນ.