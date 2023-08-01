ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, ໐໑ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເກືອບ 50 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດແຕກ ຢູ່ການເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມ ໃນປາກິສຖານ

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະຜູ້ໄວ້ອາໄລ ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ພິທີໄວ້ອາໄລແກ່ຜູ້ເສຍຊີວິດໝູ່ ຂອງການໂຈມຕີ ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບ ໃນວັນອາທິດ ທີ່ເຂດເມືອງ Bajur ຂອງ Khyber Pakhtunkhwa ປາກິສຖານ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2023

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການວາງລະເບີດສະຫລະຊີບຂອງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມດ້ານການເມືອງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ເພີ້ິມຂຶ້ນເຖິງ 46 ຄົນ. ມີອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍໃນມື້ຄືນແລ້ວນີ້.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ວີໂອເອ ໄດ້ລົມນຳນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຈຳນວນຕົວເລກຂອງການຕາຍ 54 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖຶກລາຍງານໂດຍສື່ມວນຊົນບາງສ່ວນ.

ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການໂຮມຊຸມນຸມພວກແຮງງານຂອງພັກການເມືອງ ດ້ານສາດສະໜາ ທີ່ຊື່ວ່າ ຈາມຽດ ອູເລີມາ ອິສລາມ (JUI-F) ຢູ່ໃນເມືອງຄາຣ ຂອງເຂດຊົນເຜົ່າບາຈາວຣ໌ ໃກ້ກັບຊາຍແດນປາກິສຖານ ຕິດກັບອັຟການິສຖານ.

ບັນດາຜູ້ໄວ້ອາໄລ ໄດ້ເລີ້ມຈັດພິທີສົ່ງສະການ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມສົ່ງມາ ໃນວັນຈັນວານນີ້.

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີໂອ ກຸເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ການໂຈມຕີ ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທ່ານ ທ່ານຟາຮານ ຮາກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.

ທ່ານຮາກ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ປະນາມການກໍ່ການຮ້າຍທຸກກໍລະນີໃດໆ ແລະການຕັ້ງໃຈແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່ພົນລະເຮືອນ ແລະຢືນຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນຂອງປາກິສຖານ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້າຮນກັບຄວາມຫາຍະນະນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG