ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເກືອບ 2 ລ້ານຄົນ ຂໍເງິນຊົດເຊີຍ ການຫວ່າງງານ

ອັດຕາການຍື່ນຄຳຮ້ອງ ຂໍເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊ້າລົງອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຖືກລາຍງານໂດຍກະຊວງແຮງງານໃນວັນ ພະຫັດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຈ້າງງານ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເປີດທຸລະກິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນຢ່າງຊ້າໆ ຫຼັງຈາກໂຣກລະບາດໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າປິດກິດຈະການ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຮ້ານຄ້າບາງແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ຈ້າງ ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນ ແລະ ຕ້ອນຮັບເອົາລູກຄ້າອີງຕາມພື້ນຖານທີ່ຮັດ ກຸມ ແລະ ຈຳກັດນັ້ນ, ກຳມະກອນອີກນຶ່ງລ້ານແປດແສນແປດສິບພັນຄົນແມ່ນ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼັງຈາກຖືກປົດອອກຈາກວຽກ ໃນຂະນະທີ່ໄວ ຣັສດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ.
ມັນເປັນຕົວເລກການປົດອອກຈາກວຽກທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ, ເມື່ອບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງປິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແຕ່ ໂດຍລວມແລ້ວ, ກຳມະກອນ ສີ່ສິບສອງລ້ານ ຫ້າແສນຄົນ ຕອນນີ້ໄດ້ພະຍາ ຍາມຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ, ຫຼາຍກວ່າສາມສ່ວນສີ່ຂອງກຳລັງແຮງ ງານ ສະຫະລັດ ກວ່າ 164 ລ້ານຄົນ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຕົວເລກການຫວ່າງງານທີ່ແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກ ໃນເມື່ອຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານໃນອາທິດ ກ່ອນໆ ຕອນນີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນກັບໄປເຮັດວຽກຄືນໂດຍຜູ້ຈ້າງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ ປົກຄອງລັດຈາກທັງໝົດ 50 ລັດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຫຼຸດຜ່ອນການຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ການ ເປີດທຸລະກິດ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການປະຕິບັດຄຳສັ່ງການຕິດຕໍ່ກັນ ທົ່ວປະເທດ, ແມ່ນກະທັ້ງພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆພາຍໃນແຕ່ລະລັດ.
ອັດຕາການຫວ່າງງານໃນເດືອນເມສາແມ່ນ 14.7 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ຈະເປີດເຜີຍຕົວເລກຂອງເດືອນພຶດສະພາໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ນັກເສດຖະເສດບາງ ຄົນເວົ້າວ່າ ມັນອາດເປັນປະມານ 20 ເປີເຊັນ.
ດ້ວຍການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງການປະທະກັນຢ່າງວຸ້ນວາຍຫຼາຍ ຄັ້ງລະຫວ່າງຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຕຳຫຼວດ ໃນ ສະຫະລັດ ໃນອາທິດນີ້ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງຜູ້ຊາຍຜິວດຳເມື່ອວັນ ທີ 25 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການ ຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍຕຳຫຼວດນັ້ນ, ສະພາວະການຫວ່າງງານແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍຫຼາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມານີ້.