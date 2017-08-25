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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ພົບສົບທະຫານເຮືອ ຄົນທີ່ສອງທີ່ຫາຍສາບສູນຢູ່ເຂດ ​ນານ​ນໍ້າ​ໃກ້​ມາ​ເລ​ເຊຍ ແລະສິງກະໂປ

ເຮືອພິຄາດ USS John S. McCain ທີ່ນຳພາໂດຍລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນຕຳກັນກັບເຮືອນສິນຄ້າ ໃນເວລາ ມຸ້ງໜ້າເຂົ້າໄປຍັງຄ້າຍທະຫານເຮືອ Changi ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ ພາຍຫລັງເກີດອຸປະຕິເຫດຕໍາກັນກັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ສິນຄ້າລໍານຶ່ງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້.

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ມະນຸດ​ກົບ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ສົບ​ທີ່​ສອງ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ
USS John McCain ທີ່​ໄດ້​ຕຳ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ສິນຄ້າລໍານຶ່ງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້.

ຢູ່​ໃນ​ຖ​ະ​ແຫລງການທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່ອອກ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ກອງທັບ​ເຮືອ​ໄດ້​ພິສູດ​ລູກ​ເຮືອວ່າ​
ແມ່ນ​ທ່ານ Dustin Louis Doyon ອາຍຸ 26 ປີ ຈາກ​ລັດ Connecticut. ພວກມະນຸ​ດ
ກົບຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ສົບຂອງ​ທ້າວ Kenneth Aaron Smith ອາຍຸ 22 ປີ ຈາກ​ລັດ
New Jersey ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ອີກດ້ວຍ.

ທະຫານ​ເຮືອ​ອີກ​ແປດ​ຄົນ​ຍັງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຫລັງ​ຈາກ​ເກີດ​ການ​ຕຳ​ກັນ​ກັບ ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ
ທຸກ​ນໍ້າ​ມັນ Liberain-flagged Alnic MC ຢູ່ເຂດ​ນານ​ນໍ້າ​ໃກ້​ກັບມາ​ເລ​ເຊຍ ​ແລະ​
ສິງກະ​ໂປ.

ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ມະນຸ​ດກົບ ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ອຸບປະກອນ​ທີ່ສົ່ງ​ໄປເພີ້​ມນັ້ນ ​ໄດ້ໄປ
​ເຖິງທີ່ນັ້ນ​ພາຍໃນນຶ່ງມື້ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ​ແລະ​ການ​ດໍາເນີນການຊ່ວຍຟື້ນ
ຟູ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທີ່​ຈົມຢູ່ໃນນໍ້າ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ. ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ​ແລະ​ກູ້​ໄພໄດ້​ຖືກຢຸດສະງັກ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຊ່ວຍຟື້ນຟູ.

ກອງທັບ​ເຮືອ​ທີ​ເຈັດ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ຕົນວ່າ “ຫລັງ​ຈາກ​ຫລາຍ​ກວ່າ
80 ຊົ່ວ​ໂມງຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຄົ້ນຫາທີ່ມາຈາກຫລາຍ​ປະ​ເທດ ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະ
ລັດ​ໄດ້​ຢຸດຕິ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ​ແລະ​ຄວາມພະຍາຍາມ​ກູ້​ໄພ​ແກ່​ທະຫານ​ເຮືອ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​
ສູນ​ໄປ​ຂອງ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ USS John McCain ທີ່ຢູ່​ໃນເນື້ອທີ່​ປະມານ 2,100 ​ຕາລາງ​
ໄມ​ລ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງຊ່ອງ​ແຄບ​ ມາ​ລັກ​ກາ ​ແລະສິງກະ​ໂ​ປນັ້ນໄວ້.”

ການ​ຕຳ​ກັນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ ເປັນອຸປະຕິເຫດໃຫຍ່ເທື່ອທີ່​ສີ່ ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ​
ປະຈຳ​ເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ກາ​ທົບ​ທວນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານຂອງກອງທັບ ດ່ັງກ່າວ.

​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ທີ່​ເຈັດ ນາຍ​ພົນ​ໂທ Joseph Aucoin
​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ຕໍາແໜ່ງ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ “​ທ່ານເສຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ
ທ່ານຈະມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບັງຄັບ​ບັນຊາໄດ້.”

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