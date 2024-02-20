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ແມ່​ໝ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ ນາ​ວາ​ລ​ນີ ປະ​ຕິ​ຍານ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ພາ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ ຕໍ່​ຕ້ານ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ

  • ວີໂອເອ
ທ່ານ​ນາງ ຢູ​ເລຍ ນາ​ວາ​ລ​ນີ, ພັນ​ລ​ະ​ຍາ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ອາ​ເລັກ​ເຊ ນາ​ວາ​ລ​ນີ, ຊ້າຍ, ຍ່າງ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈຽມ, 19 ກຸມ​ພາ 2024.
ທ່ານ​ນາງ ຢູ​ເລຍ ນາ​ວາ​ລ​ນີ, ພັນ​ລ​ະ​ຍາ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ອາ​ເລັກ​ເຊ ນາ​ວາ​ລ​ນີ, ຊ້າຍ, ຍ່າງ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈຽມ, 19 ກຸມ​ພາ 2024.

ທ່ານ​ນາງ ຢູ​ເລຍ ນາ​ວາ​ລ​ນາຢາ, ແມ່​ໝ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ອາ​ເລັກ​ເຊ ນາ​ວາ​ລ​ນີ, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ຍານ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ນາງ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ລາວ “ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຮົາ,” ແລະ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການເປັນ​ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ທາງ​ອອນ​ໄລ​ນ໌, ທ່ານ​ນາງ ນາ​ວາ​ລ​ນາ​ຢາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ທ່ານ ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ຂ້າ​ຜົວ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ,” ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ. ທ່າ​ນນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ເພື່ອ​ທ່ານ ອາ​ເລັກ​ເຊ ແລະ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ​ ແມ່ນ​ສູ້​ຢ່າງ​ສຸດ​ຊີ​ວິດ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ຮຸນ​ແຮງກວ່າ​ແຕ່​ກ່ອນ.”

ການເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ ນາ​ວາ​ລ​ນີ ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ຄຸກ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເຂດຂົ້ວ​ໂລກ​ເໜືອ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ ແລະ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ແລະ ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໄດ້​ຊີ້​ມື​ໃສ່​ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ, “ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ, ທ່ານ ປູ​ຕິນ ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ ນາ​ວາ​ລ​ນີ.” ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ທ່ານ​ ນາ​ວາ​ລ​ນີ ແມ່ນ “ຂໍ້​ພິ​ສູດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ.”

ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ X ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງ ຢູ​ເລຍ ນາ​ວາ​ລ​ນາ​ຢາ,” ແລະ ວ່າ​ທ່ານ “ວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ລາວ​ ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ລົງ​ໂທດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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