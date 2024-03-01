ຄອບຄົວຂອງ ທ່ານນາວາລນີ ຈັດພິທີສົ່ງສະການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ

ບັນດາຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ກໍາລັງສະແດງການອຳລາຕໍ່ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ພິທີຝັງສົບທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ລຸນຫຼັງທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບອຳນາດການປົກຄອງກ່ຽວກັບການມອບສົບຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸສາເຫດໄດ້ເທື່ອ ຢູ່ຄຸກນັກໂທດອາຍາໃນອານານິຄົມອາກຕິກ.
ຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ໂບດຫຼາຍໆແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ມີການຈັດພິທີ, ກ່ອນທີ່ທີມງານຂອງ ທ່ານ ນາວາລນີ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກໂບດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນຂົງເຂດມາຢີໂນ (Maryino) ຂອງນະຄອນຫຼວງ, ບ່ອນທີ່ທ່ານເຄີຍອາໄສຢູ່ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືກວາງຢາພິດ ໃນປີ 2020, ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ ແລະການຈັບກຸມທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານກັບຄືນໄປ ຣັດເຊຍ.
ໂບດແຫ່ງພະແມ່ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ບັນເທົາຄວາມທຸກໂສກ, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດພິທີ, ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນສື່ສັງຄົມຂອງຕົນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ຈັດເສັ້ນທາງຈາກສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄປຫາໂບດ ດ້ວຍສິ່ງກີດຂວາງເພື່ອຄວບຄຸມຝູງຊົນ, ແລະ ຕຳຫຼວດປ້ອງກັນການກໍ່ຈະລາຈົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.
ການຝັງສົບ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນສຸສານ ໂບຣິໂຊບວ໌ສໂກເຢ (Borisovskoye) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ບ່ອນທີ່ຕໍາຫຼວດຍັງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ມານດາຂອງ ທ່ານ ນາວາລນີ, ທ່ານນາງລິດມີລາ ນາວາລຢານາ (Lyudmila Navalnaya), ໄດ້ໃຊ້ເວລາແປດມື້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ມອບສົບຂອງລູກຊາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ ຫລັງຈາກທ່ານເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ ຢູ່ທີ່ ອານານິຄົມ ເຂດຂັງນັກໂທດທາງອາຍາ ໝາຍເລກ 3, ໃນເມືອງຄາບພ໌ (Kharp), ບໍລິເວນພາກພື້ນ ຢາມາໂລ-ເນເນັດທ໌ (Yamalo-Nenets), ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 1,900 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອຂອງນະຄອນຫຼວງມົສກູ.
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