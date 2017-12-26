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ທ່ານ ນາວານນີ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຂັດຄ້ານ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ສະໝັກ

ທ່ານ​ອາ​ເລັກ​ເຊ ນາວາ​ນນີ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພາກັນ ບອຍຄັອດ ຫລັງຈາກ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ.

ນັກ​ການ​ເມຶອງຝ່າຍ​ຄ້ານຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ອາ​ເລັກ​ເຊ ນາວາ​ນນີ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພາກັນຂັດ
ຄ້ານ ການ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອ​ກຕັ້ງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີຂອງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງຕໍ່​ໄປ ຫລັງ​ຈາກ​
ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໄດ້ຫ້າມປາມ​ຜູ້​ກ່ຽວຈາກ​ການສະ​ໝັກ​ລົງ​ແຂ່ງຂັນ.

ຄະນະ​ກຳ​ມາທິ​ການສູນ​ກາງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ (CEC) ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານນີ້
​ຫ້າມ​ ທ່ານນາວາ​ນນີ ບໍ່ໃຫ້ລົງ​ແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ປີ 2018
ຈະມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ເພາະວ່າ​ທ່ານ​ຖືກ​ຕັດສິນລົງ​ໂທດ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ຂຽນລົງທາງ
ຄອມພິວເຕີ້ ຕ້ານກາ​ນ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​
ເປັນ​ແຮງດຶງດູດທາງດ້ານ​ການ​ເມືອງ.

ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກ ທ່ານ​ນາວາ​ນ
ນີ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເກັບກຳ​ເອົາ​ຈຳນວນ​ໂຕ​ເລກທີ່ຕ້ອງການ ​ໃນ​ການສະໜັບ
ສະໜູນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຜູ້​ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ.

ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຕັ້ດສິນໃຈ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ CEC ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ແລ້ວ ທ່ານ
ນາວາ​ນນີ ​ກໍໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂ່າວທາງ​ວີ​ດີ​ໂອ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ທ່ານ
ພາກັນ​ບອຍຄັອດ ການ​ປ່ອນ​ບັດລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ​ປະທານາທິບໍດີ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ CEC ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ແລ​ະພວກ
​ເຮົາ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ ​ແລະ​ແນ່ນອນ. ພວກ​ເຮົາ​ປະກາດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ການດຳເນີນ
ງານ ເພາະພວກເຮົາຖືວ່າ “ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.” ທ່ານ​ນາວາ​ນນີ ກ່າວ​ວ່າ​ທີ​ມຂອງ​
ທ່ານ ​ບັດ​ນີ້​ກຳລັງໂຄສະ​ໜາ​ຕ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າການ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ຈະເປັນ "ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເອົາການຕົວະຕົ້ມຫລອກ​ລວງ
​ແລະ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ.”

ປະທານາທິບໍດີ ວລາ​ເດີ​ເມຍ ປູ​ຕີ​ນ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະສະໝັກ​ເລືອກ
​ຕັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ​ເດືອນ​ມີນາ ​ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນກັນ​ທົ່ວ​ໄປ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຊະນະ​ໃນ​ການເປັນ​ຜູ້ນຳ​ປະ​ເທດໃນສະ​ໄໝ​ທີສີ່. ​

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