ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ເຮເທີ ນາວເອີດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານ
ນີ້ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖອນຊື່ຂອງເພິ່ນອອກຈາກການພິຈາລະນາ ສຳລັບຕຳແໜ່ງເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານໄດ້ເລືອກ
ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ເພື່ອຕື່ມຕຳແໜ່ງຫວ່າງຂອງທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ເຊິ່ງທ່ານນາງ
ໄດ້ລາອອກໃນທ້າຍປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ໄດ້ຖອນ
ຕົວຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈ້າງແມ່ເຮືອນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຢ່າງຖືກ
ກົດໝາຍ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ ໂພສ ນັ້ນ, ແມ່ເຮືອນຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານນາງ
ນາວເອີດ ເປັນເວລາ 10 ປີແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຖືກຈ້າງດ້ວຍເງິນສົດ, ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ເສຍ
ພາສີ. ເມື່ອຄອບຄົວໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີນັ້ນ, ໜັງສືພິມ ໂພສ ໄດ້ລາຍ
ງານວ່າ, ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າລາວຕ້ອງຈ່າຍພາສີ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້, ກ່ອນຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄວາວຸ້ນວາຍເລື່ອງແມ່ເຮືອນຈະ
ມີຂຶ້ນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ສຶກກະຕັນຍູຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌
ພອມພຽວ ສຳລັບຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ພວກເພິ່ນມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ສຳລັບການພິຈາລະນາຂ້າ
ພະເຈົ້າສຳລັບຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ. ແນວໃດກໍຕາມ ເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນທໍລະຫົດຫຼາຍສຳລັບຄອບ
ຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຄອບຄົວ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖອນຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກການພິຈາລະນາ
ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ການເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານເປັນເວລາ
ສອງປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປັນກຽດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ຮູ້ສຶກກະຕັນຍູຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າຕະ
ຫຼອດໄປ.
ໃນຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້
ຍົກຍ້ອງທ່ານນາງ ນາວເອີດ ສຳລັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລາວດ້ວຍ “ຄວາມດີ
ເລີດທີ່ບໍ່ສາມາດປຽບທຽບໄດ້,” ແລະ ໄດ້ອວຍພອນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ທ່ານນາງ “ໃນ
ໜ້າທີ່ໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານນາງປະຕິບັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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