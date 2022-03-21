ການບໍາບັດສຸຂະພາບ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ ດ້ວຍການອອກໄປຢູ່ໃກ້ຊິດ ກັບທໍາມະຊາດ

ທໍາມະຊາດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນຕ່າງໆທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍບັນເທົາສຸຂະພາບຈິດ ແລະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອາກາດທີ່ບໍລິສຸດນໍາອີກດ້ວຍ.
ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທ່ານນຶ່ງ ກ່າວກັບ VOA ພາກພາສາລາວວ່າ “ເພິ່ນເປັນຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍ ໂດຍໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີຫຼາຍວຽກງານ ແລະຕ້ອງເຮັດວຽກມື້ນຶ່ງ 12 ຊົ່ວໂມງ, ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງຫາໂອກາດອອກໄປທ່ອງທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ທາງທໍາມະຊາດ ໃນມື້ວັນພັກຫຼືຍາມເທດສະການ ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍາມອາກາດອົບອຸ່ນ ເຊິ່ງເພິ່ນ ແລະຄອບຄົວຈະແກ່ລົດມັອກ ອອກໄປແຖວໆອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ບໍລິເວນທີ່ມີຄົນໄປຕັ້ງແຄັມ ແລະອື່ນໆ...” ໂດຍເພິ່ນໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງ ໃນບາງຕອນດັ່ງນີ້:
“ສ່ວນຫຼາຍພວກເຮົາກໍອອກໄປເປັນມື້ພັກແບບຄອບຄົວ ໄປແບບພັກຜ່ອນມ່ວນຊື່ນໃນມື້ພັກລະດູຮ້ອນ ມັນກໍໄດ້ຊ່ວຍຫຼາຍເນື່ອງຈາກເຮົາເຮັດວຽກກົດດັນ, ໄປພັກຜ່ອນໃນວັນພັກນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະພວກເຈົ້າເອງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາມື້ພັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍຈາກການເຮັດວຽກ, ປະວຽກຂອງພວກເຈົ້າຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະມີຄວາມສຸກກັບເວລາທີ່ຕົນເອງໄດ້ອອກໄປຂ້າງນອກ, ເວລາເຮົາກັບມາ ເຮົາຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ຮູ້ສຶກປອດໂປ່ງ ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງສາມາດຄິດອອກໄວ ແລະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະມີຜົນອອກມາທີ່ດີ. ການຜ່ອນຄາຍ ແລະການຄິດອອກໄດ້ໃໝ່ນັ້ນ ມັນຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈັດການກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ຢູ່ເຮືອນ ແລະບ່ອນອື່ນໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.”
ຕໍ່ກັບສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ທຸກໆຄົນຕ້ອງພະຍາຍາມປັບໂຕເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມ, ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມກັງວົນເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໂຕ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເລີ້ມດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງທາງການໃນບາງລັດ ກໍ່ປະກາດຍົກເລີກກົດຂໍ້ບັງຄັບໃນການໃສ່ໜ້າກາກ ແຕ່ຄວາມກັງວົນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍໆຄົນກ່ຽວກັບພະບາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງຕ້ອງລະມັດລະວັງຢູ່, ແລະບັນຫາຂອງອາຫານ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈໍາວັນ ແລະລາຄານໍ້າມັນທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະມື້.
ອີງຕາມລາຍງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມິນນີໂຊຕ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈາກການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ ເວລາທີ່ຄົນເຮົາຢູ່ກັບທໍາມະຊາດຫຼືແມ່ນແຕ່ຢູ່ກັບຮູບພາບ ຫຼືທັດສະນີຍະພາບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍາມະຊາດ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆລົງໄດ້. ນອກນັ້ນ ທໍາມະຊາດຍັງຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມມ່ວນຊື່ນທາງດ້ານຈິດໃຈໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ການອອກໄປສໍາພັດກັບທໍາມະຊາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານສຸຂະ ພາບຈິດເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນນໍາອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອ ໂຣກຫົວໃຈ ແລະກໍຍັງຊ່ວຍຜະລິດໂຮໂມນ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນນໍາອີກດ້ວຍ.
ຈາກການຄົ້ນຄ້ວາ ທີ່ສໍາເລັດມາແລ້ວທາງໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ລວມເຖິງບໍລິສັດ ແລະຫ້ອງການຕ່າງໆພົບວ່າ ແຈກັນດອກໄມ້ ຫຼືກະໂຖຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນທີ່ດີຕໍ່ກັບຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະຄວາມກົດດັນຕ່າງໆໄດ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ