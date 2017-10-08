ລະເບີດແຕກ ທີ່ປໍ້າແກ໊ສ ທຳມະຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ການາ

ລະເບີດແຕກທີ່ປໍ້າແກ໊ສທຳມະຊາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງ Accra ຂອງປະ
ເທດ ການາ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີໄຟໄໝ້ຢ່າງໃຫຍ່ ເຊິ່ງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່
ໃນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ລົບໜີອອກໄປ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນເສົາ
ວານນີ້.
ຍັງບໍ່ມີຄຳເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບ ຕົວເລກຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການ
ຂ່າວ Reuters ຈະໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ
Kojo Oppong Nkrumah ວ່າ "ປະຊາຊົນບາງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ປະຊາຊົນຈຳ
ນວນນຶ່ງກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນກໍຕາມ.” ທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວເລກຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ
ເສຍຊີວິດໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ.
ໂຄສົກກົມດັບເພີງແຫ່ງປະເທດ ການາ ທ່ານ Billy Anaglate ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
AFP ຂອງ ຝຣັ່ງ ວ່າ ລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງແກ໊ສທຳມະຊາດໄປສະຖານີນໍ້າມັນແມ່ນສາ
ເຫດຂອງການລະເບີດ.
ທ່ານ Anaglate ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ມັນຍັງໄວໂພດສຳລັບພວກເຮົາ
ທີ່ຈະຮູ້ເຖິງສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ນີ້. ພວກເຮົາຈະທຳການສືບສວນສອບສວນມັນ.”
ການລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 7 ໂມງ 30 ຕອນແລງຕາມເວລາໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ສົ່ງກ້ອນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ. ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນ
ສາມາດໄດ້ຍິນໄປທົ່ວຕົວເມືອງ.
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