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ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກ​ວ່າ 579,000 ຄົນ ຢູ່ 13 ແຂວງ ໃນ​ ສ​ປ​ປ ລາວ

ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດນໍ​້າ​ຖ້ວມ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2019 ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຫຼາຍກວ່າ 579,000
ຄົນ ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ 13 ແຂວງ ຊຶ່ງ​ທາງ​ການ​ລາວຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃຫ້​
ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ.ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ​ ໂພນ​ເງິນ ມິ​ລາຍ​ງານ​ຈາກວາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຈະ​ເລີນ ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ​ໂຄ​ສົກລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ຢື​ນ​
ຢັນ​ພ​າຍ​ຫຼັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ພິ​ບັດທຳ​ມະ​ຊາດ
ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນວັນ​ທີ 16 ກັນ​ຍາ 2019 ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ
​ມົນ​ຕີ​ວ່າ ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2019 ທີ່ມີທັງ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ລົມ​ພາ​ຍຸ ຟ້າ​ຜ່າ ດິນ​
ເຈື່ອນ ໄຟ​ປ່າ ແລະ​ສັດ​ຕູ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຫຼາຍ
ກວ່າ 579,000 ຄົນ​ໃນ​ 2,072 ບ້ານ 112 ເມືອງ​ໃນ 13 ແຂວງ ຄື ພົງ​ສາ​ລີ ຫຼວງ​ພະ
​ບາງ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ອຸ​ດົມ​ໄຊ ຫົວ​ພັນ ຊຽງ​ຂວາງ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ຄຳ​ມ່ວນ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ
ສາ​ລະ​ວັນ ອັດ​ຕະ​ປື ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ​ເຊກ​ອງ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 28 ຄົນ ແລະ
​ສູນ​ຫາຍ​ໄປ 7 ຄົນ.

ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ຫາຕົ້ນເດືອນ​ກັນ​ຍາ
​ນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ຫຼາຍກວ່າ 546,000 ຄົນ​ໃນ​ 1,655 ບ້ານ 47
ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ສາ​ລະ​ວັນ ຈຳ​ປາ​ສັກ ເຊກອງ ແລະ​ອັດ​
ຕະ​ປື ຖື​ເປັນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ຮອບ​ 40 ກວ່າປີທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ
​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ເວນກວ້າງ ແລະ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ໃນ​ດ້ານ​ຊີ​ວິດ ຊັບ​ສິນ ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ຮ່າງ ແລະ
​ຟື້ນ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຕ່າງໆຢ່າງໜັກ​ໜ່ວງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍາກ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່
ສະພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເລີນ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມໃນ​ປີ 2019 ແມ່ນ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​
ຄຳ​ມ່ວນ​ລົງ​ໄປ​ໃຕ້ ອາດ​ຈະ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ​ແມ່ນ​ຖ້ວມ​ໜັກ​ ໃນ​ຮອບ​ 40 ກວ່າ​ປີ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​
ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນກວ້າງ ແລະ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຊີ​ວິດ​ຊັບ​ສິນ ພື້ນ​ຖານ​
ໂຄງ​ຮ່າງ ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ​ຕໍ່​ໜ້າສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ລັດ​ຖະ
ບານ​ກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຊີ້​ນຳ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທີ່​ໜັກ​ໜ່ວງ
ກວ້າງ​ຂວາງ ຈຶ່ງ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ອຸບ​ປະ​ສັກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໜ້ອຍ.”

ທັງ​ນີ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້​ນ​ສູງ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານພັດ​ທະ​ນາເອ​ເຊຍ (ADB) ປະ​ຈຳ​ລາວ ຢືນ​ຢັນ​
ວ່າ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 6 ແຂວງ​ດັງ​ກ່າວ ສາ​ມາດ​ທຽບ​ໄດ້​ກັບ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2018
ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ຈະ​ບໍ່​ເທົ່າ​ກັບ​ໃນ​ປີ 2018 ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ເນື່ອງ​
ຈາກວ່າ​ເຂດ 6 ແຂວງ​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາໄສ​ຢູ່ຢ່າງໜາ
​ແໜ້ນກວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ ທັງ​ຍັງ​ເປັນ​ເຂດ​ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິກຳ ແລະ​ສິ​ນຄ້າ​ຕ່າງໆ​
ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ລາວ​ດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຈາກ​ໄພ​ນໍ້​າ
​ຖ້ວມ​ໃນ 6 ແຂວງ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ທຽບ​ໄດ້​ກັບ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2018
ນັ້ນ​ເອງ.

ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ 546,000 ກວ່າ​ຄົນ ​ໃນ 169,916
ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ 1,655 ບ້ານ 47 ເມືອງ ໃນ 6 ແຂວງ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຖະ​ໜົນ​ເສຍ​
ຫາຍ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວກວ່າ 250 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຂົວ 12 ແຫ່ງ ໂຮງ​ຮຽນ 215 ແຫ່ງ
ໂຮງ​ໝໍ ສຸກ​ສາ​ລາ 10 ແຫ່ງ ໜອງ​ປາ 1,922 ແຫ່ງ ນາ​ເຂົ້າ​ເສຍ​ຫາຍ 139,829 ເຮັກ​
ຕາ ຄອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ 76 ແຫ່ງ ແລະ​ສັດ​ລ້ຽງ​ຫຼາຍ​ໝື່ນ​ໂຕ.

ໂດຍ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ລາວ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ຫາກັນ​ຍາ ປີ 2018 ນັ້ນ
​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ ເພາະ​ວ່າ​ໄພ​ນໍ້​າ​ຖ້ວມ​ໄດ້​ສົ່ງ​
ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 616,477 ຄົນ ຫຼື 126,619 ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ເຂດ 2,382 ບ້ານ
124 ເມືອງ ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ຈັດ​ສັນງົບ​ປະ​ມານ​
ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 500 ຕື້​ກີບ ຫຼື 11 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໂຕ​ຈິງໃນ​ການ​ຟື້ນ​
ຟູ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທີ່​ຖື​ກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ປີ 2018
ດັ່ງ​ກ່າວ.

ດ້ວຍ​ເຫດນີ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​
ໂຕະ​ມົນຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວກັບ​ສາ​ກົນ ເມື່ອ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2018 ແຕ່​ໃນ
4 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2019 ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່ລາວ​ພຽງ 78.8 ຕື້​ກີບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ
ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ ສາ​ກົນ​ບໍ່​ເຊື່ອ​
ໝັ້ນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ໃຊ້​ທຶນ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ຈຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ການ​
ຈຳ​ກັດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ ບ​ານ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2018 ຫາ 2020 ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

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