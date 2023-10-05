ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບທີ່ອະວຸໂສທີ່ສຸດຂອງອົງການ NATO ໄດ້ເຕືອນວ່າຄັງລູກປືນຂອງ ຢູໂຣບ ແມ່ນໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກສືບຕໍ່ທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທີ່ບຸກລຸກເຂົ້າໄປ.
ພົນເຮືອເອກ ຣອບ ບາວເອີ, ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການທະຫານ NATO, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູໂຣບ ຕ້ອງການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຜະລິດໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມດັ່ງກ່າວກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 20.
ທ່ານ ບາວເອີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນໃນວັນພຸດວານນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງ ວໍຊໍ ວ່າ “ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເອົາລະບົບອາວຸດໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງແມ່ນດີຫຼາຍ, ແລະ ລູກປືນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຈາກຄັງທີເຕັມໄປດ້ວຍອາວຸດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະເອົາໃຫ້ຈາກຄັງອາວຸດທີ່ຍັງເຫຼືອເຄິ່ງນຶ່ງ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນໃນ ຢູໂຣບ. ແລະສະນັ້ນ, ປະລິມານທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດແນມເຫັນໄດ້ໃນເວລານີ້, ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍການຜະລິດໃນລະດັບທີ່ໄວຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ່,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າບັນດາຜູ້ນຳການເມືອງຕ້ອງກຳເນີນການໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.
ທ່ານ ບາວເອີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຈາກລະດັບການເມືອງ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເງິນເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງເປັນການດຳເນີນການໃນບັນດາປະເທດທີ່ນຳພາໄປສູ່ກຳລັງທີ່ມີຄວາມພ້ອມກວ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ແລະ ຖ້າເຈົ້າເຫັນມັນໃນ 7 ປີກ່ອນສົງຄາມແທ້ນັ້ນ, ງົບປະມານດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ, ແຕ່ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ. ແລະ ມັນໄດ້ນຳໄປສູ່ລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນກ່ອນສົງຄາມນັ້ນ.”
ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ຍິງລູກປືນໃຫຍ່ຫຼາຍພັນລູກໃສ່ກອງກຳລັງບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ທຸກວັນ, ດ້ວຍລູກປືນຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງ ຢູເຄຣນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO ຍັງໄດ້ມອບລົດຖັງຫຼາຍຄັນ, ລົດຫຸ້ມເກາະ, ລູກສອນໄຟ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ແລະ ອຸປະກອນໜັກທາງທະຫານອື່ນໆຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ ກີຢິບ.