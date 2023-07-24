ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ສະພາເນໂຕ້ - ຢູເຄຣນ ຈະປະຊຸມກັນ ໃນວັນພຸດນີ້

ການປະຊຸມຄັ້ງໃໝ່ຂອງສະພາເນໂຕ້-ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທະເລດຳນັ້ນ ມີກຳນົດຂຶ້ນໃນວັນພຸດ, ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອຕອນກາງຄືນຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ໂຄສົກຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານນາງ ອວນນາ ລຸນເຈສ໌ກູ (Oana Lungescu) ກ່າວໃນວັນເສົາວ່າ ກອງປະຊຸມທີ່ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ຮ້ອງຂໍໃນການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານ ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີອາຍຸນຶ່ງປີ ກ່ຽວກັບການກວດກາການສົ່ງອອກເມັດພືດຈາກທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ.
"ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ວັນທີໄດ້ຖືກຕົກລົງທັນທີຫຼັງຈາກການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ວານນີ້," ທ່ານເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ໄດ້ກ່າວ. "ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດນີ້."
ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມແມ່ນແມ່ນນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ຢູເຄຣນກຳລັງກະກຽມໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມແຂງແກ່ນໃນການປ້ອງກັນປະເທດຂອງປະເທດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າກຳລັງກະກຽມຊຸດສະໜຫບສະໜຸນໃໝ່ ເຊິ່ງລວມທັງການປ້ອງກັນທາງອາກາດ, ປືນໃຫຍ່, ແລະອາວຸດໄລຍະໄກ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງ ລຸນເຈສ໌ກູ (Lungescu) ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມເວົ້າເຖິງການດຳເນີນການຂອງແລວທາງສໍາລັບການສົ່ງອອກເມັດພືດແລະຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະດັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ, ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ NATO ໃນເມືອງ ວິລນີອຸສ (Vilnius), ມີປະມຸກລັດ ຫຼື ລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມ.