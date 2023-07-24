ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໒໔ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ໂລກ

ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ສະພາເນໂຕ້ - ຢູເຄຣນ ຈະປະຊຸມກັນ ໃນວັນພຸດນີ້

ແຟ້ມພາບ - ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມາຍ ເຊເລັນສກີ ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນ​ເມືອງ ວິລນີອຸສ (Vilnius), ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2023

ການປະຊຸມຄັ້ງໃໝ່ຂອງສະພາເນໂຕ້-ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ປະກາດກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນທະເລດຳນັ້ນ ມີກຳນົດຂຶ້ນໃນວັນພຸດ, ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວີດີໂອຕອນກາງຄືນຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ໂຄສົກຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານນາງ ອວນນາ ລຸນເຈສ໌ກູ (Oana Lungescu) ກ່າວໃນວັນເສົາວ່າ ກອງປະຊຸມທີ່ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ຮ້ອງຂໍໃນການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານ ທ່ານເຈັນ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີອາຍຸນຶ່ງປີ ກ່ຽວກັບການກວດກາການສົ່ງອອກເມັດພືດຈາກທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ.

"ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ວັນທີໄດ້ຖືກຕົກລົງທັນທີຫຼັງຈາກການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາໃນມື້ວານນີ້," ທ່ານເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ໄດ້ກ່າວ. "ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດນີ້."

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນ​ແມ່ນນຶ່ງໃນເຫດການທີ່ຢູເຄຣນກຳລັງ​ກະ​ກຽມ​ໃນ​ອາ​ທິດທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມແຂງແກ່ນໃນການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າກຳລັງກະກຽມຊຸດສະໜຫບສະໜຸນໃໝ່ ເຊິ່ງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ອາ​ກາດ, ປືນ​ໃຫຍ່, ແລະ​ອາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ໄກ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງ ລຸນເຈສ໌ກູ (Lungescu) ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມເວົ້າເຖິງ​ການ​ດຳເນີນການຂອງ​ແລວ​ທາງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເມັດ​ພືດ​ແລະຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ, ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ NATO ໃນ​ເມືອງ ວິລນີອຸສ (Vilnius), ມີ​ປະ​ມຸກ​ລັດ ຫຼື ລັດ​ຖະ​ບານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG