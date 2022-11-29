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ວັນອັງຄານ, 29 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ອົງ​ການ NATO ຈະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ທົ່ວ​ ຢູ​ໂຣບ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ NATO ທ່ານ ເຈັນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ, ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຣ​ມາ​ເນຍ ທ່ານ ຄ​ລາວ​ສ໌ ໂຢ​ຮານ​ນິ​ສ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ, ປະ​ເທດ ໂຣ​ມາ​ເນຍ, 28 ພະ​ຈິກ 2022.

ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອົງ​ການ NATO ໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ສອງວັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບູ​ຄາ​ເຣັ​ສ ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂຣ​ມາ​ເນຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຣ​ມາ​ເນຍ ທ່ານ ຄ​ລາວ​ສ໌ ໂຢຮານ​ນິ​ສ ນັ້ນ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ NATO ທ່ານ ເຈັ​ນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ພັນ​ທະ​ທິດ ​ເພີ່ມ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອ​ງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຊົ່ວ​ອາ​ຍຸ​ຄົນ.”

ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ຣັ​ດ​ເຊຍ ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັ້ນ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ NATO ແມ່ນ​ກຳລັງ​ເສີມ​ສ້າງ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ທະ​ເລ ບາ​ລ​ຕິກ ໄປ​ຫາ​ພາກ​ພື້ນ​ທະ​ເລ​ດຳ​ຄືນ​ໃໝ່.

ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ກຸ່ມ​ຕໍ່​ສູ້​ໃໝ່​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ແລ້ວ, ລວມ​ທັງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ພາ​ໂດຍ ຝ​ຣັ່ງ ໃນ ໂຣ​ມາ​ເນຍ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຈາກກາ​ນາ​ດາ ແມ່ນ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ “ຮັກ​ສາ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ,” ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ ແພ​ທ​ຣີ​ອັອດ (Patriot) ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຂອ​ງ​ອົງ​ການ NATO. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ເຊັ່ນ ບອ​ສ​ເນຍ ເຮີ​ເຊ​ໂດ​ວີ​ນາ, ຈໍ​ເຈຍ ແລະ ໂມ​ລ​ໂດ​ວາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຣ​ມາ​ເນຍ ທ່ານ ຄ​ລາວ​ສ໌ ໂຢ​ຮານ​ນິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນ​ລຸ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ມາດ​ຣິດ ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍກອງ​ທະ​ຫານ NATO ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້.

ທ່ານ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ຢ້ຳ​ເຖິງຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ອົງ​ການ NATO ​ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ມັດການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ສຳ​ລັບ ສວີ​ເດັນ ແລະ ຟິນ​ແລນ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ອົງ​ການ NATO.

ທ່ານ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ລະ​ດູ​ໜາວ​ເປັນ​ອາ​ວຸດ​ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນບໍ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ, ອາຍ​ຮ້ອນ ຫຼື ນ້ຳ​ໃຊ້​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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