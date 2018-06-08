ກຸ່ມເນໂຕ້ ເປີດເຜີຍ ແຜນການ ສົ່ງກຳລັງ ໄປສະໜັບສະໜູນ ເມື່ອໃດຫາກ ເກີດການ ຂັດແຍ້ງ ໃນຢູໂຣບ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງກຸ່ມເນໂຕ້ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການສົ່ງກໍາລັງທະຫານໄປສະໜັບສະໜູນ ໂດຍການເພີ້ມທະວີຄວາມສາມາດ ໃນການສົ່ງທະຫານ 30 ກອງພັນ, ເຮືອບິນລົບ
30 ຝູງ ແລະກໍາປັ່ນລົບ 30 ລໍາພາຍໃນເວລາ 30 ວັນ ຫາກເມື່ອໃດເກີດການຂັດ
ແຍ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງທະວີບຢູໂຣບ.
ຍັງບໍ່ມີລາຍລະອຽດອັນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການຂອງສະຫະລັດເທື່ອ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າບັນດາລັດຖະມົນຕີເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຜນ ການນັ້ນສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍມີການຄໍານວນບໍ່ໃຫ້ກາຍ ປີ 2020.
ພວກລັດຖະມົນຕີເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ປະກາດແຜນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງຮ່າງ
ບັນຊາການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເພີ້ມຈໍານວນບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນຫລາຍ 1,200
ຄົນໃຫ້ແຈກຢາຍໄປປະຈໍາຢູ່ທົ່ວສູນບັນຊາການໃນຂົງເຂດມະ ຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກໃໝ່
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງນໍຟອຣຄ໌ (Norfolk), ລັດເວີຈີເນຍ ແລະທີ່ສູນກາງສະໜັບສະໜູຸນການ
ຂັດແຍ້ງໃນດ້ານພະລາທິການ ຢູ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງທະວີບຢູ່ໂຣບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ ອູມ (Ulm) ປະເທດເຢຍຣະມັນ.
ໂດຍການແຍກເອົາສິ່ງທີ່ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຢ່າງໜັກ" ລະຫວ່າງສະມາຊິກ 29 ປະເທດພັນທະມິດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໄວ້ຕ່າງ
ຫາກເປັນເວລາອັນສັ້ນໆ, ພວກລັດຖະມົນຕີທັງຫລາຍເຫັນດີນໍາກັນຕໍ່ແຜນການປ້ອງ
ກັນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກເໜືອເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ້ມຄວາມແຂງແກ່ນຂຶ້ນ
ຂອງກອງທັບເຮືອຣັດເຊຍ, ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍທະຫານໄປທົ່ວຢູໂຣບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະເພີ້ມ
ກອງພົນທະຫານ, ກໍາປັ່ນລົບ ແລະເຮືອບິນທີ່ກຽມພ້ອມສູ້ລົບໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການສົນທະນາລະດັບລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ກໍຄື ການຕັດສິນໃຈຂອງທໍານຽບຂາວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່
ການຄ້າຂອງຢູໂຣບ, ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນພັນທະມິດຂ້າມມະຫາ
ສະໝຸດອັດລັງຕິກ ເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ພ້ອມກັບການາດາແລະເມັກຊິໂກຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂຸ່ນ
ເຄືອງໃຈ ຕໍ່ການເກັບພາສີໃໝ່ໃນອັດຕາ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ເຫລັກກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນ
ຕໍ່ອາລູມິນຽມ ທີ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ວາງອອກບົນພື້ນຖານ
ວ່າ ເປັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດນັ້ນ.
ທ່ານ ເຈນສ໌ ສະໂຕລເທນເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ "ພວກ
ເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານການຄ້າ, ສັນ ຍາດ້ານນິວເຄລຍ
ກັບອີຣ່ານ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ພັນທະມິດ
ໃນກຸ່ມເນໂຕ້ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັນຢູ່ໃນກຸ່ມເນໂຕ້ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພາລະ
ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມເນໂຕ້... ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນຊຶ່ງກັນແລະກັນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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