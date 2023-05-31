ພວກປະທ້ວງຊາວເຊີເບຍໄດ້ພາກັນທຸບທຳລາຍລົດ 2 ຄັນທີ່ເປັນຂອງພວກນັກຂ່າວອາລບາເນຍ ທີ່ເມືອງເລໂປຊາວິສ (Leposavic) ໃນໂກໂຊໂວເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກພວກທະຫານຂອງົການເນໂຕ້ 30 ຄົນແລະພວກປະທ້ວງ 52 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະທະກັນ ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ້ ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບແລະຫລຸດຜ່ອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.
ຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຂົງເຂດໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ນັບແຕ່ເຈົ້າເມືອງຊຶ່ງເປັນຄົນອາລບາເນຍ ເລີ້ມເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງໂກໂຊໂວ ບ່ອນທີ່ຊາວເຊີເບຍເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນເມສາທີ່ຊາວເຊີເບຍບໍ່ຍອມໄປປ່ອນບັດ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພາໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດ
ຕ້ອງຕິປຣິສຕີນາໃນວັນສຸກແລ້ວ.
ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ໄດ້ພາກັນຍ່າງເຂົ້າໄປຫາລົດຄັນນຶ່ງ ທີ່ມີປ້າຍຂຽນເປັນພາສາອາລບາເນຍ ວ່າ “A2, ເຄືອຂ່າຍ CNN” ແລ້ວກໍພາກັນທຸບແກ້ວ ໜ້າລົດ ອີງຕາມຄຳເວົ້ານັກຂ່າວ ຈາກອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ. ລົດອີກຄັນນຶ່ງ ແມ່ນເປັນຂອງນັກຂ່າວຈາກອີກອົງການນຶ່ງ ກໍໄດ້ຖືກທຸບຄືກັນ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງໂກໂຊໂວແລະເຊີເບຍ ຊອກຫາທາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາຫາລືກັນ.