ສະຫະລັດກຳນົດຂອບເຂດການເຂົ້າເຖິງຂອງເນໂຕ້ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈີນສ້າງຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນສັນຍານທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນໃຫ້ບັນດາປະເທດເອເຊຍເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ໃນການກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດເນໂຕ້ ທີ່ປະເທດລີທົວເນຍໃນວັນພຸດວານນີ້, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການເນໂຕ້ ທ່ານນາງຈູລຽນ ສມິດ (Julianne Smith) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາສະມາຊິກຈາກຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກມາເຂົ້າເພີ້ມ."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງທັບມ້າງສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງພັນທະມິດ ໃນເຂດແອັດແລນຕິກຂອງອາເມຣິກາ ແລະພັນທະມິດໃນເຂດປາຊີຟິກຂອງອາເມຣິກາ ເພື່ອ ເບິ່ງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄືກັນເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ, ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ແລະສ້າງການລົບກວນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ". "ມີຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກກັນແລະກັນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການນໍາເອົາປະເທດໃດຈາກ ຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເຂົ້າມາເປັນພັນທະມິດຢ່າງເປັນທາງການ."
ປັກກິ່ງໄດ້ຕຳໜິຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງອົງການເນໂຕ້ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ກ່າວວ່າ ຈີນທ້າທາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກຸ່ມໂດຍ "ນະໂຍບາຍທີ່ມີການບີບບັງຄັບ." ນັກການທູດຈີນຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການນັ້ນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຕໍ່ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະບິດເບືອນທ່າທີຂອງປັກກິ່ງ.