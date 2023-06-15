ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ, ທັງໄລຍະຮີບດ່ວນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ແມ່ນຄາດວ່າຈະຄອບງຳການປຶກສາຫາລືເວລາທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອົງການ NATO ປະຊຸມກັນໃນວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌, ປະເທດ ແບລຈ້ຽມ, ບ່ອນທີ່ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກຊີ ເຣສນິກອບ ຈະທຳການລາຍງານສັ້ນຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສົງຄາມ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານນາງ ແຮນນາ ມາເລຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນການສຳພາດເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຮີບດ່ວນທີ່ສຸດແມ່ນລູກປືນສຳລັບປະເທດຂອງທ່ານນາງເພື່ອປ້ອງກັນທ້ອງຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານເພື່ອຍາດເອົາບາງເຂດແດນທີ່ ຣັດເຊຍ ຍຶດໄປ ກັບມາຄືນມາ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນອາທິດແລ້ວນີ້.
ການຂໍຮ້ອງໄລຍະຍາວທີ່ຍາວກວ່າຂອງ ກີຢິບ ແມ່ນສຳລັບການຮັບເອົາເປັນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດທີ່ມີ 30 ປະເທດກ່ອນກຳນົດ, ເຊິ່ງແມ່ນການຮຽກຮ້ອງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະໄດ້ມີການໃຫ້ການທີ່ຈິງຈັງກວ່າເກົ່າ ເວລາທີ່ບັນດາປະມຸກລັດຂອງອົງການ NATO ພົບປະກັນໃນເດືອນໜ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວິລນຽສ ປະເທດ ລິທົວເນຍ.
ອາທິດນີ້, ບັນດາລັດຖະມົນຕີແມ່ນຄາດວ່າຈະທົບທວນຄວາມຕ້ອງການທາງທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ຄືນໃໝ່, ປະສານງານການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ແລະ ທົບທວນຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນປະເທດຂອງພັນທະມິດ. ປະເທດສະມາຊິກດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບາງມາດຕະການ ທີ່ບໍ່ລວມມີການເປັນສະມາຊິກຢ່າງສົມບູນຂອງອົງການ NATO ທີ່ອາດຖືກສະຫຼຸບໃນນະຄອນຫຼວງ
ບຣັສໂຊລສ໌.
ໃນການສຳພາດ, ທ່ານນາງ ມາເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງກ້າວໄປໜ້າ “ເທື່ອລະກ້າວ” ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຍຶດເອົາເຂດແດນ 90 ຕາກິໂລແມັດມາຄືນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການໂຈມຕີຕອບໂຕ້.
ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ “ໄດ້ຂະຫຍາຍການລະດົມຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ແລະ ປືນຄົກ, ໃຊ້ເຮືອບິນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າ, ແລະ ມັນກໍມີສະພາບອາກາດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກບາງຄັ້ງເຊັ່ນກັນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າທະຫານບົກ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກໍກຳລັງດຳເນີນການປະຕິບັດການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາເອງໃນບາງສະຖານທີ່ເຊັ່ນກັນ, ແລະວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການໂຈມຕີ ແລະ ປ້ອງກັນ.”