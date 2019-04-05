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ສະ​ມາ​ຊິກ ເນ​ໂຕ້ ສ່ຽງ​ຕໍ່ ການ​ສູນ​ເສຍ ​ການໄດ້​ຮັບ​ ຂໍ້​ມູນ​ລັບ ຈາກ ສ​ຫລ ຍ້ອນ ບໍ​ລິ​ສັດ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຂອງ​ ຈີນ

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ຢືນ​ຢູ່​ທີ່​ຮ້ານ​ ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົວ​ເຫວ ທີ່​ໂຊ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ 5G ຢູ່​ງານ​ເອກ​ສ​ໂປ PT ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ເທດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ​ບາງ​ປະ​ເທດ ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ​ ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ສື​ບ​ລັບແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອື່ນໆ ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຖ້າ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫາກຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຂອງ​ຈີນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ບົດ​ວິ​ເຄາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ໃຫ້​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ອົງ​ການເນ​ໂຕ້​ຊາບ​ນຳ ພ້ອມກັບ​ທຸກໆ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງຈະ​ແຈ້ງວ່າ ຖ້າ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ຫາກ​ກາຍ​ຈຸດ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້​ມູນນັ້ນ ໃຫ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຕືອນ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ທີ່​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ຂໍ້ມູນ​ ຜ່ານ​ທາງ​ຕາ​ໜ່າງ​ຫຼື​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ຈີນອາດ​ຈະ​ຖືກລັກ​ຂະ​ໂມຍ​ຫຼື​ກ່າຍ​ແບບເອົາ ແລ້ວ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ.

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່​າວ ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ 2019.
​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່​າວ ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ 2019.

ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົວ​ເຫວ ແລະ ZTE ​ຂອງ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ທັນສະ​ໄໝ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ 5G ໃນ​ທົ່ວ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບ.

ລາຍ​ງານ ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ແກ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈນັ້ນ ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົວ​ເຫວໄດ້​ສ້າງ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນວ່າ “ປະ​ຕູ​ຫຼັງ​” ຫຼືທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງຢູ່​ໃນ​ຊອບ​ແວ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງຕົນ.

ລານ​ງານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຫຼາຍໆ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັນ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໂດຍ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ຈີນ ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆລັກ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ” ໂດຍ​ອ້າງ​ຕົວ​ຢ່າງ ບໍ​ລິ​ສັດ Xiongmai ທີ່​ເຮັດ​ກ້ອງວົງ​ຈອດ​ປິດ ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງ​ຈີນ ທີ່​ໃຊ້​ລະ​ຫັດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົວ​ເຫວທີ່ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປ ​ກວດ​ເບິ່ງ​ກ້ອງ​ອື່ນໆ​ໄດ້​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ​ບາງ​ປະ​ເທດ ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ໃຈ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແຕ່​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດໃນການ​ຫ້າມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫົວ​ເຫວ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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