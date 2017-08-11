ເນໂຕ້ ສືບສວນ ລາຍງານ ການໂຈມຕີ ທາງ ອາກາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ພົນລະເຮືອນຕາຍ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່
ການຮ້າຍໃນຄືນແລ້ວນີ້ ໂດຍກຳລັງຂອງນາໆຊາດທີ່ແຂວງ Naganhar ທາງພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນເສຍ
ຊີວິດ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານ Saaz Wali ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງເມືອງ Haska Mina ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການໂຈມ
ຕີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໄດ້ຍິງໃສ່ລົດ ແລະພົນ
ລະເຮືອນກຸ່ມນຶ່ງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສອງແຫ່ງຕ່າງກັນ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແປດຄົນໄດ້ຢູ່ໃນລົດ ແລະກໍຢູ່ໃນສະມາຊິກຄອບ
ຄົວດຽວກັນ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງ ຂອງອົງການ NATO ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສືບ ສວນເບິ່ງ
ການກ່າວຫານີ້ຢູ່ ແລະຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ."
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງອັຟການິສຖານ ທີ່ໜູນຫລັງໂດຍກຳລັງທາງອາກາດຂອງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຄືພວກຫົວຮຸນ
ແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ. ຫລາຍໆເຂດຂອງແຂວງ Nangahar
ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ອີງ ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ
ແລະອັຟການິສຖານ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ວຍອາວຸດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ
ຫລາຍກວ່າ 1,700 ຄົນ ແລະອີກຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັບແຕ່ຕົ້ນ ປີ 2017
ເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມລາຍງານ ການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນໂດຍອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ.
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